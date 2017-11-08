OPEC寻求在11月底开会前就延长减产协议期限达成共识

路透维也纳11月7日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周二表示，该组织将寻求在11月30日开会前，就延长全球减产协议多长时间达成共识，因为没有参与国不愿延长该协议。

OPEC与俄罗斯和另外九个产油国正在实施减产约180万桶/日直至2018年3月的计划，以消除过剩供应并支撑油价。

此番表态预示着，愈来愈有可能在11月30日的会议延长减产协议期限。目前油价处于两年多高位，但过剩库存仍未被完全消化。

“目前各国正展开密集磋商，以期在11月30日之前就延长减产协议的期限问题达成一些共识，”巴尔金都对记者表示。

“到目前为止，我还没有听到任何参与国强烈反对延长减产。”

巴尔金都表示，OPEC正在邀请其他国家参加11月30日的会议，目的是加入减产协议。他没有提及这些国家的名字。

路透上月引述OPEC消息人士报导，产油国倾向于延长减产协议九个月时间，不过根据市场状况可能推迟至明年初做出最终决定。

巴尔金都称，近期油价上涨反映出市场基本面改善，以及产油国高度遵守减产协议。

“24个参与国家在宣布合作方面高度一致，因此市场也做出非常积极的回应，”他说。

“在OPEC和非OPEC产油国努力的协助下，从2014年秋季开始失衡的市场，在基本面驱动下终于开始回归平衡，对此我没有听到任何不同看法。”(完)