OPEC寻求在11月30日会议之前就延长减产协议达成共识

路透伦敦10月19日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，产油国正在努力就延长减产协议达成共识，将减产协议延长到2018年底是本次商谈的内容。

巴尔金都在周四的记者会上称，正在“认真”考虑俄罗斯总统普京本月提出的将减产协议延长到2018年底的建议。

巴尔金都称，沙特能源部长法力赫和俄罗斯能源部长诺瓦克“正在研究普京总统的公开声明，并与其它参与减产协议的国家接触...以便在11月30日之前达成共识。”

路透周三援引OPEC消息人士报导，OPEC倾向于将其与俄罗斯等非OPEC成员国的减产协议进一步延期九个月，但可能根据市场情况到明年初再作决定。

巴尔金都表示，尚不清楚能否在11月30日作出相关决定；被问及2018年初是否再举行会议时，他称会与法力赫以及诺瓦克协商决定。

“现阶段很难说11月将做出什么决定，”巴尔金都说。

“这将取决于数项因素，主要得看我们距离达成供需平衡的目标还有多远。 ”

巴尔金都并称，法力赫和诺瓦克也在与目前未加入减产协议的产油国进行讨论。

**油市平衡在望**

当天稍早时巴尔金都表示，减产协议正帮助原油市场加快恢复平衡。

“市场正加速恢复平衡，这一点毋庸置疑，”他在伦敦一场行业会议中发表演讲称。

“稳定性越来越好了，过去三年来垄罩着我们的黑暗已出现更多光明。”

油价现仅为2014年中期水准的一半，使得能源公司纷纷减少探勘且生产商抑制产出。(完)