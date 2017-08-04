FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
9 天内
OPEC减产协议执行率创纪录高位 但伊拉克和阿联酋落后
#人民币汇改
#半岛局势
#金融监管
#“通俄门”
#图片精选
频道
专题
如果朝鲜主动对美国发起攻击 中方将保持中立--环球时报
半岛局势
如果朝鲜主动对美国发起攻击 中方将保持中立--环球时报
MSCI明晟称拟将六只个股加入其中国A股指数
中国财经
MSCI明晟称拟将六只个股加入其中国A股指数
特写：借赛事、港口优势和自贸区先机 天津倾力打造“一带一路”新名片
深度分析
特写：借赛事、港口优势和自贸区先机 天津倾力打造“一带一路”新名片
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#国际财经
2017年8月4日 / 凌晨2点01分 / 9 天内

OPEC减产协议执行率创纪录高位 但伊拉克和阿联酋落后

路透新闻部

1 分钟阅读

路透迪拜/伦敦8月3日 - 石油输出国组织(OPEC)2017年迄今对减产协议交出了执行率创纪录高位的好成绩，但表现落后者伊拉克和阿联酋则未显示出要如何达到其设定的目标，消息人士称重新聚焦于出口或许是继续推进的关键。

根据OPEC用来监控其产量的第三方数据源--政府机构、顾问公司和行业媒体的数据，伊拉克和阿联酋的减产协议执行率相对较低。

这两国都强调其信守协议。减产协议旨在减少全球石油库存并拉抬油价摆脱三年来的低迷局面。

但他们抱怨第三方数据源对其在协议1月生效前的产量评估太低了。

因此，这两个国家认为，若完全执行减产协议，那么它们的减产幅度会更大，这是个令人不快的任务。

“伊拉克执行率很高，但第三方数据仍是我们的问题，”一位熟悉伊拉克想法的业内消息人士表示。

阿联酋和伊拉克对这篇报导未予置评。

除了这些国家与OPEC减产目标的问题，日益增长的内需与国际承诺也构成障碍。伊拉克起初反对减产，因其需要资金来对抗伊斯兰国(Islamic State, IS)。最近几年这两个国家都在扩大产能。

OPEC和非OPEC产油国共同组成的技术委员会官员将于8月7-8日在阿布扎比召开会议，讨论提高减产协议执行率问题。(完)

编译 戴素萍/杜明霞；审校 李爽/龚芳

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below