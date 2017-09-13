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焦点：OPEC预测原油需求将增加 油市出现收紧迹象
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2017年9月13日 / 凌晨2点54分 / 1 个月前

焦点：OPEC预测原油需求将增加 油市出现收紧迹象

1 分钟阅读

资料图片：2014年12月，利比亚El Sharara油田的输油管线。REUTERS/Ismail Zitouny

路透伦敦9月12日 - 石油输出国组织(OPEC)周二预测2018年原油需求增加，并指出全球油市出现收紧迹象，意味着该组织与非OPEC产油国达成的减产协议正在帮助缓解压制油价的供应过剩局面。

OPEC在月报中称，全球明年对OPEC原油的日需求将为3,283万桶，较前次预测高41万桶。

OPEC称，油库存有所下降，近月布兰特原油期货较远月合约出现溢价，即逆价差，激起了对油市正在走向再平衡的期望。

“这是由于对近月原油的需求大增，以及对油市将在未来一年实现再平衡的信心上升，原油和油品库存大幅减少是信心上升的原因，”OPEC在月报中称。

“自油价突破每桶100美元以来首次出现的逆价差，被视为供应趋紧和需求转强的信号。”

油价上次站上每桶100美元是在2014年，随后因为供应过剩而开始下跌。在周二的报告发布后，原油价格扩大涨幅；不过虽然油价已达到54美元左右，但仍仅为2014年水平的一半左右。

为了去除过剩供应，OPEC在协议中将产量减少约120万桶/日直到2018年3月，而俄罗斯和其他非OPEC产油国的减产幅度为60万桶/日。

OPEC表示，发达经济体的库存水平在7月下降1,870万桶，至30.02亿桶，较五年均值高出1.95亿桶。

产油国部长正在讨论将减产协议至少延长三个月。

**需求上升，供应下降**

OPEC上调2017年和2018年的全球石油需求增长预估，称明年的石油消费量将增加135万桶/日，较先前估计提高7万桶/日。

月报引述咨询公司和石油业媒体等第三方数据源的数据称，8月OPEC石油产量较7月下降了7.9万桶/日，至3,276万桶/日。

沙特告诉OPEC，该国8月产量自7月的1,001万桶/日减少至995.1万桶/日，进一步远离1,005.8万桶/日的目标。

根据路透计算，第三方数据源的数据意味着OPEC的减产执行率为83%，低于7月的86%，但以OPEC标准看仍比较高。

非OPEC的石油供应增加，不过增速并不像该组织预想的那么快。

OPEC预计，明年非OPEC产油国的产量料增长100万桶/日，较前次预估减少10万桶/日，原因是下修了对俄罗斯和哈萨克斯坦的预估。

如果OPEC维持8月的产出速度，石油市场明年可能会出现小规模供应短缺，而7月月报暗示明年供应过剩45万桶/日。(完)

编译 白云/徐文焰/王兴亚；审校 戴素萍/张若琪/杜明霞

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