焦点：OPEC上调全球原油需求预估 暗示明年将出现供应短缺

路透伦敦10月11日 - 石油输出国组织(OPEC)周三调高了2018年对该组织的原油需求预估，并称其与非OPEC产油国达成的减产协议正在缓解供应过剩的局面，暗示明年市场将呈现供应短缺的情况。

OPEC在其月度报告中称，馏分油库存处于低位，且天气预报显示今年冬季将更为寒冷，将为市场提供支撑。寒冷天气将提振馏分油需求。

OPEC预计，明年全球对其原油的需求量将为每日3,306万桶，较上次预估高出23万桶。这是OPEC连续第三次在月报中提高需求预估。

该报告显示出OPEC官员对减产效果的信心上升。然OPEC仍未预期价格会上涨，报告称明年油价将保持在每桶50-55美元。周三布兰特原油上涨至每桶57美元附近。

“随着市场进入冬季，馏分油供应变得尤其紧张，这表示过去两年供应过剩的情况已有所改变，”OPEC说道。

“OPEC成员国和主要的非OPEC产油国持续顺利去化油市的过剩石油。”

OPEC称，据第三方数据源的评估，其9月产量低于2018年的需求预估量，尽管产量上升约8.9万桶/日至3,275万桶/日。

有进一步迹象表明供应过剩情况正在缓解，OPEC表示8月发达经济体的库存下降2,470万桶，至29.96亿桶，较五年平均水平高出1.71亿桶。

OPEC及其盟友希望将库存水平降至五年均量，目前也在商讨延长减产行动。

**页岩油产出面临阻力**

OPEC调低对非OPEC国家明年供应增长预估，预计日增94万桶，较前次预估下降6万桶/日，因为下修对俄罗斯产量的预估。

该报告还提到2018年美国页岩油供应增长面临的不利因素，比如钻井效率下降及成本上升。三年前美国页岩油产出的增长导致全球供应过剩，如今OPEC减产的目标就是缓解供应过剩。

“如果不出现油价上涨及成本下降，那么对明年的供应预估将下修，”报告称。

“未来一年油价料维持在50-55美元。若超过这一水平将鼓励美国产油商扩大钻探活动，而油价下跌则可能致使他们减少资本支出。”

OPEC消息人士称，这份长达96页的报告中第45页的价格预期是一种假设，不是预测。OPEC不发布油价预测。

OPEC上调2017年和2018年全球原油需求增幅预估，称2018年需求将增加138万桶/日，较前次预估上升3万桶/日。

根据路透计算，该报告显示11个OPEC成员国对减产协议的执行率仍高达98%。

这高于8月最初报告的83%，因为9月整体OPEC产量增长主要受减产豁免国尼日利亚和利比亚带动。

报告指出，如果OPEC继续维持9月的产出水平，那么明年油市可能供应不足。

主要产油国沙特对OPEC表示，该国9月产量为997.3万桶/日，较8月上升约2.2万桶/日，仍低于其OPEC产量目标1,005.8万桶/日。(完)