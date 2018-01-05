路透调查：12月OPEC减产协议执行率上升，因委内瑞拉产量下降

* 11个成员国产量目标执行率高达128%

* 沙特、阿联酋、委内瑞拉和利比亚产量下降

* OPEC整体日产量增长2万桶，因尼日利亚增产

路透伦敦1月5日 - 一项路透调查显示，石油输出国组织(OPCE)12月的减产协议执行率升高，因委内瑞拉产量进一步下降，海湾石油出口国加大减产力度，表明尽管油价升高，成员国仍高度致力于执行减产协议。

调查发现，执行率从11月的125%升到128%。自协议2017年1月生效以来，阿联酋首次将产量降至协议目标之下，加入到沙特与科威特的行列中。

根据被调查人士，上月最大石油出口国沙特日产量减少6万桶，因出口持稳至减少，炼油厂加工量下降，导致该国石油供应继续低于OPEC目标。

调查发现，委内瑞拉产量进一步低于OPEC目标，因出口和炼厂开工率上月均下降。

根据路透调查，阿联酋进一步减产，协议执行率达到协议执行以来该国的最高水平，2017年大部分时间该国在协议执行方面表现落后。

利比亚日产量下降3万桶，因遭受疑似武装袭击导致油管受损，和其它原因导致的停产。

产量增加的国家中，尼日利亚的增幅最大，12月出口可能达到21个月高位。

根据调查，12月平均日产量为3,228万桶，较经调整后的目标高约5.3万桶。调整除去了印尼的产量，且不包括赤道几内亚的产量。(完) (编译 刘静；审校 母红)