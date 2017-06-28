焦点：OPEC不急于进一步减产 将在7月俄罗斯会上讨论--代表

记者 Alex Lawler

路透伦敦6月27日 - 石油输出国组织(OPEC)的数位代表称，OPEC不急于进一步削减石油产量，也不着急取消一些国家的限产豁免权，不过可能在下月的俄罗斯会议上考虑采取更多措施来支撑市场。

OPEC及非OPEC产油国于5月25日同意将现有减产计划延展至2018年，但油价仍大幅下挫，因美国、及享有减产豁免权的两个OPEC成员国--尼日利亚和利比亚的石油产量增加。

“我拿不准是不是会很快考虑，”一位OPEC代表在谈到加大减产的可能性时这样说。“他们最有可能在7月的俄罗斯会议上关注这个问题。”

来自负责监督减产协议的五个国家和OPEC主席国沙特阿拉伯的石油部长们，定于7月24日在俄罗斯召开会议。他们将向整个OPEC就调整协议提出建议，该组织的下次会议将在11月举行。

“提高减产规模可能是一个选项，”另一个OPEC代表说，并补充称进一步举措可能是为尼日利亚和利比亚产量的进一步增长设限，而非要求它们削减供应。

第三位熟悉情况的消息人士也表示，让更多原油不进入市场是一个选项，但这一点没有被积极考虑。

“这是可能的，但现在还没有真正讨论，”这位消息人士说，并称当前减产协议的一个缺陷是，尼日利亚和利比亚享有豁免权。

主要石油部长的言论也显示，OPEC牵头的组织并不着急。

伊朗上周表示，OPEC成员国正在考虑加大减产力度，但应等到厘清当前减产水平的效果之后。

媒体6月19日引述沙特能源部长法力赫的话称，市场走在正确方向。俄罗斯6月11日表示，无需审查减产协议。

法力赫还表示，施压利比亚放慢产量回升速度的做法“不合适”。

**产量增加**

OPEC、俄罗斯与其他产油国最初同意在1月1日开始的六个月内减产180万桶/日。

尼日利亚和利比亚可不遵守减产要求，因为两国的原油产量因局势动荡已大幅下降。伊朗获准可小幅提高产量，以恢复遭遇西方制裁期间流失的市场份额。

虽然参与国家的减产协议兑现率很高，但利比亚与尼日利亚产量回升，导致OPEC产量仍在一路增加。据OPEC月报，全球市场在5月再次出现供应过剩。

尼日利亚已表示，若产量升至约180万桶/日，则愿意加入OPEC减产行动。该国目前已接近该水平，而8月出口计划则暗示届时产量至少为200万桶/日。

利比亚则希望7月底的原油产量达到100万桶/日，第一季日均产量为65万桶。(完)