焦点：今年以来油价欢涨令OPEC额手相庆 但掺杂页岩油威胁苦味

路透迪拜/伦敦1月9日 - 今年油价上涨至2015年5月以来高位，看来或许是石油输出国组织(OPEC)值得开心的理由，但一些成员国担心这样的涨幅也可能促使页岩油公司敞开供应闸门，令市场再度充斥原油。

资料图片：2016年11月，巴西圣保罗一家加油站的员工手里握着加油枪。REUTERS/Paulo Whitaker

指标布兰特原油周二在每桶68美元上方更进一步上涨，得益于石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯等主要产油国一直限产，这项行动预定要执行到2018年底。

油价飙涨可大大提高产油国的收入，不少国家仍未从2014年中期开始的油价暴跌的重创中恢复过来，当时由于供应过剩，油价从每桶100美元以上大幅滑落。

但是部分OPEC国家担心油价涨势不断，可能刺激美国的页岩油产量上升，造成更多的过剩供应，从而拖累油价并抢走OPEC的市场份额。

“我们对于这波涨势都感到很兴奋，想观察今年会否延续下去，因为这肯定会刺激页岩油生产商的兴致，”OPEC成员国一名官员表示。

OPEC第三大产油国--伊朗石油部长周二表示，OPEC成员国并不热衷于拉抬油价，因为这样的涨势将刺激更多页岩油的生产。

OPEC消息人士们指出，沙特已成为大力提倡油价上扬的拥戴者，一反以往较为温和的立场，沙特官员并对页岩油增产所带来的威胁轻描淡写。

即便如此，政府数据显示，美国原油生产量预计即将站上1,000万桶/日，逼近沙特的产量水准，主因页岩油钻探业者产量激增所致。

OPEC官员还认为，2018年以来油价大涨主要受伊朗动荡局势推动，而不是供求状况更加趋紧，令人担忧涨势可能不会持续很久。

“油价上涨是因为伊朗政治情势，”一OPEC消息人士称，“现在存在一种担忧，即油价随后可能会大幅下滑。”

第三位OPEC消息人士表示，市场基本面不能为油价大涨提供依据。

尽管OPEC消息人士称受削减供应支撑，油市基本面仍强劲，但其他人担心，原油消费国经济增长可能放缓，而且高油价可能鼓励一些产油国实际产量高于目标水准。(完)