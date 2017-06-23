（重发）焦点：交易商在考验OPEC“不惜一切代价”捍卫油价的决心

资料图片：2014年4月，维也纳，工人们在清洁OPEC总部大楼的窗户。

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路透新加坡/伦敦6月22日 - 石油输出国组织(OPEC)领头国沙特阿拉伯5月誓言“不惜一切代价”捍卫国际油价时，不曾想到，仅仅一个月之后市场就开始测试它的这个决心了。

在OPEC延长减产协议之后，国际油价在短短20天内就下跌了18%。尽管面临市场压力，但该组织成员国似乎并没有决心立即进一步减产。

石油交易商选择忽视多头消息，包括周三美国原油库存终于下降了，反而将焦点放到了过剩仍很顽固等负面信息上。

由此，国际油市录得二十年来表现最差的上半年，这实际上暗示市场不接受OPEC声明及其进一步减产愿望的有效性。

“不惜一切代价”的许诺是由沙特能源部长法力赫在5月初吉隆坡的一次会议上做出的，和五年前欧洲央行总裁德拉吉发出“不惜一切代价”保卫欧元的承诺如出一辙。

“你不能与美联储斗，但可以与OPEC抗争，”Rapidan Group的总裁Bob McNally称，“OPEC成员国必须进一步减产，但却没有人愿意这么做。”Rapidan Group是华盛顿的一家能源市场和政策咨询公司。

油价下跌以及沙特保护油价的能力也让沙特未来的国王成为关注焦点。沙特国王周三将其子--现年31岁的萨勒曼立为新王储。

过去两年萨勒曼一直是沙特能源问题方面的最终拍板者，他的策略已经从通过增产来保护OPEC市场份额转向了通过减产来抬高油价。

**等等看吧**

沙特能源部长法力赫以及OPEC其他成员国部长及官员均表示，OPEC不会急着在当前减产4%的基础上加大减产力度来遏制油价下跌。

他们表示，OPEC宁愿等待与俄罗斯的联合减产最终在第三季带来全球库存下降。第三季通常是原油需求旺盛季。

OPEC和俄罗斯消息人士还告诉路透，没有迹象表明他们准备在7月底于俄罗斯召开部长级联合监察委员会会议之前采取特别行动。

“我们正在与OPEC成员国磋商，为做出新的决定进行准备，”伊朗石油部长尚甘尼周三表示，“但在组织内部非常难以做出决定，因为任何决策都将意味着让成员国减产。”

油价在上年代末、本年代初大幅上涨，刺激全球很多石油生产项目上马开工，其中包括美国页岩油项目，结果导致全球石油供应过剩，打压油价从2014年的每桶120美元一路下跌，去年更是跌破30美元。

OPEC和俄罗斯试图通过减产将油价稳定在每桶50-60美元左右，但本周布兰特原油价格再度跌向每桶44美元，因供应过剩忧虑挥之不去。

交易员和投资者已经加大了对于油价将持续承压的押注。美国原油期权市场显示，自OPEC会议以来，对于今年12月到期的衍生品持仓的最大变化就是，执行价在每桶45美元的卖出期权。

未平仓合约在上个月大增逾5,000口，达到近38,000口，相当于3,800万桶原油。

**页岩油强势反击**

“全球供应受阻的情况已降至几年来最低水平。美国页岩油的供应全面恢复...(而且)海上与陆地原油库存水平较高，”石油贸易公司Strong Petroleum的董事总经理Oystein Berentsen表示。

美国未参与任何一项减产协议，预计其页岩油产量还将增加多达100万桶/日，几乎相当于该国原油总产量的10%。

Berentsen说，除非OPEC加大减产力度或者意外出现大规模的生产停顿，否则油价仍将低位运行。

“加大减产力度可能阻止油价跌势，但OPEC要拿出实际行动，而不光是动动嘴皮子，”期货经纪公司AxiTrader的首席市场策略师Greg McKenna。

OPEC消息人士曾表示，选项之一可能是尽早把OPEC成员国尼日利亚和利比亚拉到减产行动中，这两国产量先前因动荡局面而压低，但最近数月已大幅提升。目前尼日利亚与利比亚仍可免于遵守减产协议。

**前车之鉴**

沙特阿拉伯曾一再表示，已经从过去所犯的错误中吸取教训。该国在1980年代大幅减产以期支撑油价，却被对手夺去了市场份额。沙特是全球原油生产成本最低的国家。

沙特官员今年早些时候在一个闭门会议上对美国大型独立油企称，他们不应想当然地认为OPEC会延长减产，来抵销美国增加的产量。

券商OANDA资深市场分析师Jeffrey Halley称，OPEC的另一个选择是让油价跌到连美国新兴页岩油行业都难达盈亏平衡的水平。

随着油价接近美国页岩油钻探商的成本水平，出现这种情况可能不会太遥远。美国页岩油钻探商的活动带动产量增长，OPEC的努力因此受损。

“至于(巴肯页岩区，Bakken shale)，2016-2017建成的井，井口盈亏平衡价格平均为每桶38美元左右，”专门从事勘探和生产方面业务的咨询公司Rystad Energy称。

除了密切关注竞争对手的生产模式外，OPEC还需密切留意全球需求情况。

虽然包括国际能源署(IEA)在内的主要预测机构预测，明年全球石油需求增速处于1.5%的稳健水平，但有迹象显示亚洲的石油需求大国--中国和印度的需求增速在放缓。而这两个国家可是近几年需求增长的重要推动力。(完)