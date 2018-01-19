OPEC月报称其他产油国将增加石油供应 抵消减产的效果（更新版）

（增加OPEC产量及库存水平详情）

路透伦敦1月18日 - 石油输出国组织(OPEC)上调2018年该组织之外产油国石油供应的预估，因油价上涨激励美国页岩油生产商增产，这将抵消OPEC牵头的减产行动的作用以及委内瑞拉石油产出进一步减少的影响。

OPEC在周四公布的月报中表示，今年其他产油国将把每日石油供应量提高115万桶，此前预估为99万桶/日。

“油价上涨正吸引更多供应进入市场，尤其是北美，特别是页岩油，”OPEC在报告中称。

OPEC、俄罗斯及其他一些非OPEC产油国一年前开始削减供应，以清理自2014年以来全球积聚的原油过剩供应。他们已将减产协议延长至2018年底。

OPEC对非OPEC国家石油供应增加的预测，会加剧对维持减产是否有效的辩论。一个部长级监督委员会本周末将在阿曼召开会议，会议料将讨论从减产协议最终退出的策略。

不过月报中的数字显示12月OPEC减产执行率仍高，且委内瑞拉产量锐减，抵销了上述预测的影响。

报告公布后，油价小涨至每桶69美元上方，之后持稳。目前油价接近2014年12月来最高水准。

OPEC表示，11月发达经济体库存下降1,660万桶至29.33亿桶，较五年均值高出1.33亿桶。这是供应过剩正在缓解的又一迹象。

OPEC订定的目标是将库存降至五年平均值的水平。

**委内瑞拉与阿联酋**

收集第三方数据源所得到的12月OPEC产量，显示整体产量上升。

总产量增加4.2万桶/日至3,242万桶/日，主要因尼日利亚产量增加，尼日利亚与利比亚由于国内动乱限制产量，因而得到减产协议的豁免。

根据路透基于OPEC产量数据的计算，11个OPEC成员国的减产执行率升至129%，高于11月基于上月报告所得出的121%。

该OPEC成员国自行报告的数据显示，产量降幅更大。

委内瑞拉对OPEC表示，其12月产量减少约21.6万桶/日至162.1万桶/日，据信为十年来最低。

阿联酋则表示减产3.8万桶/日，降至首次低于OPEC产量目标。其执行率改善正值该国准备在2018年接任OPEC轮值主席。

鉴于非OPEC产油国产量料将增加，OPEC在月报中将2018年全球对OPEC原油需求的预估调降6万桶/日至3,309万桶/日。

如果OPEC继续12月的减产执行率，加上其他情况都一样的话，那么油市明年可能会供应短缺约67万桶/日，这表明库存将会进一步减少。

上个月的月报则显示短缺约70万桶/日。(完)

(编译 侯雪苹/陈宗琦/戴素萍 审校 张荻/张若琪/李婷仪)