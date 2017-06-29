（修正）分析：尽管油价疲软 OPEC还是赚到了更多美元

（修正：去掉内文第四段中的冗字）

路透伦敦6月28日 - 尽管相关各国达成了全球减产协议，但全球石油库存仍在膨胀，而原油价格也在过去一个月下跌了五分之一。石油输出国组织(OPEC)在平衡市场供需方面似乎是打了个败仗。

但到目前为止，OPEC在一场关键战斗中一直是获胜方：今年其成员国比去年赚到了更多的钱，收入增长的前景将可能激励OPEC坚持减产，甚至进一步深化减产。

OPEC八年来的首次减产，已使该组织今年迄今每日赚得16.4亿美元，比2016年下半年高逾10%。这是路透根据截至6月20日的OPEC平均产量及其一篮子原油价格计算得出的数据。

相比2016年上半年油价跌至接近每桶27美元的12年新低时，收入戏剧性地增长了43%，尽管OPEC产量变化不大。

如果OPEC如愿以偿，供应过剩情况得以消除，那么今年剩余时间收入可能还会增长。OPEC和俄罗斯以及其他非OPEC产油国5月25日达成协议，将减产协议延长至明年3月，最初的减产协议是截止到2017年上半年。

“尽管不受OPEC减产协议约束的非OPEC产油国供应过多，且利比亚和尼日利亚产量高于预期，但由于第三和第四季市场将趋紧，我预计OPEC今年下半年的收入将增加，”前阿尔及利亚能源及矿业部长卡利尔说。

他估计，继2016年底将整体产量减少约4%之后，2017年上半年OPEC收入增加约8%。

“与2016年相比，2017年全年OPEC的收入整体增幅可能在9-10%之间，”卡利尔说。

“我认为沙特2014-2016年的收入流失程度，迫使OPEC还没等到压缩美国页岩油和其他非OPEC原油市场空间的工作完成，就重新商议对策，”贸易商贡渥(Gunvor)的首席经济学家David Fyfe说。

“不过，减产协议至少暂时止住了收入损失，”他说。

**信守减产协议**

OPEC成员国及俄罗斯等非OPEC产油国起初同意在2017年上半年每日减产约180万桶。但在扭转供应过剩进展迟缓下，他们在5月25日同意将减产计划延展至2018年第一季。

油价自此之后下跌，使得部份OPEC代表质疑减产力度是否足够，但该集团仍不急着扩大减产力度。

美国石油产量增加，令OPEC主导的减产协议所带来的效应受到一些减损。此外，享有减产豁免权的两个OPEC成员国--尼日利亚和利比亚的石油产量增加，但规模并未大到足以扭转OPEC在六个月期间产量下降的整体形势。

尽管OPEC成员国将乐见额外的收入进帐，但其尚未补平预算赤字缺口。资产管理公司AB Bernstein估计，为使帐目收支平衡，沙特需要油价逼近每桶75美元。

他表示，以迪拜原油为基准，2017年迄今油价较去年的均价41美元上涨25%，而同期OPEC产量比2016年的平均水平低2%或70万桶/日。

“这种算法应能说服OPEC和俄罗斯坚持减产协议，或许还会额外削减足够的产量来抵消利比亚和尼日利亚的增产，以此获得更高的2017年整体收入，”Fyfe说道。

“但分摊额外减产的政治博弈将会很麻烦，”他补充道。

卡利尔还称他认为OPEC需在当前的减产协议到期后继续限制供应，以保护今年的收入增长。

“如果OPEC为了维持2017年所取得的9-10%的收入增长而计划在2018年3月底之后继续减产，将符合其最大利益。”

OPEC石油收入：tmsnrt.rs/2u0cID0

(完)