焦点：OPEC减产有两国“不省心” 恃豁免权增产拖后腿

资料图片：2011年10月，利比亚东部Amaal油田，一名工人在检查管线和阀门。

路透伦敦6月9日 - 石油输出国组织(OPEC)化解石油供应过剩的努力受到威胁，两个不受减产协议限制的成员国--尼日利亚和利比亚现有大量未售出的原油，将充斥大西洋沿岸地区。

经营尼日利亚石油的贸易公司称，尼日利亚现有待售石油逾6,000万桶，超过了两年期全球供应过剩时的峰值。一周后还有更多的出口计划，这或使石油供应增加逾5,000万桶。

与此同时，利比亚对全球市场的供应量也几乎是去年的三倍。

两个国家的产量反弹如此之快出人意料，这有可能会摧毁OPEC让油价摆脱三年颓势的计划。

两周前，OPEC与一些非OPEC产油国延长了去年12月达成的减产协议，OPEC同意将目前约120万桶/日的减产目标延长九个月。

但OPEC也继续让利比亚和尼日利亚享有减产豁免权。两国因国内冲突导致产量下降，但冲突的影响正在减弱。

咨询公司Energy Aspects的Amrita Sen称，自该协议达成以来，“他们两国的产量增加了60万桶/日”。“这是OPEC减产的一半。”

皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)本周解除了尼日利亚Forcados原油遭遇的不可抗力，使得该国的石油出口16个月来首次达到满载，可对全球市场的供应增加大约25万桶/日。

利比亚本月石油产量为83.5万桶/日，触及2014年10月以来的最高水平，尽管该国最大的油田Sharara曾因示威活动短暂关闭。

OPEC消息人士说，尽管如此，让利比亚或尼日利亚参与减产协议的呼声从未得到过足够的支持。OPEC秘书长巴尔金都本月表示，让这些国家考虑限制产量为时过早。

但过剩是显而易见的--而且正在涌入大西洋盆地，即支撑布兰特原油期货的实货原油产地。

“从实货角度看，情况很可怕，”西非一位石油交易员说，“到处都在出售，到处都在开采。”

多位交易员表示，一些地中海的炼厂在转售原油，这些炼厂通常是可靠的买家。

地中海一位交易员称，尽管利比亚“不是完全可靠的(供应)来源”，但其“几个油田的产量很高”。

外界怀疑这两个国家是否会保持石油生产水平，尤其是考虑到利比亚的政治问题。

但布兰特原油期货目前较2017年高位低近20%，且较OPEC 5月会议前的水准低逾10%。

“最大的问题在于轻质低馏原油，”Sen称，并表示大西洋盆地“充斥着”这种原油。“这是OPEC不够得心应手的地方...指标原油全是轻质低硫原油。而减产的却是中质含硫原油。”

就连美国出产的原油也正被运往东方，在欧洲和亚洲寻找买家，这进一步损及全球指标原油价格。交易商和分析师称，这一动向表明OPEC需要采取更多行动。

“这意味着OPEC其他产油国将面临要求其减产的呼声--这很简单，”FGE分析师James Davis表示。“他们需要扩大减产幅度，才能维持现状。”

尼日利亚石油产量回升图表：tmsnrt.rs/2rQbR9a

利比亚油轮出口图表：tmsnrt.rs/2sSoEGw

利比亚石油产量：tmsnrt.rs/2sS7R6i

(完)