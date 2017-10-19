OPEC倾向于将减产协议延长九个月--消息人士

路透迪拜/伦敦10月18日 - 石油输出国组织(OPEC)的四位消息人士称，OPEC倾向于将其与俄罗斯和其他非成员国的减产协议进一步延期九个月。不过强于预期的需求增长或令OPEC可推迟到明年初再作决定。

三位OPEC消息人士称，可能的结果是将减产协议延期至2018年底；第四位消息人士称，若要消除所有过剩库存，减产协议需要延长6-9个月。

“如果石油需求增长势头强劲，那么减产协议延期的决定或将推迟到明年初，”一位OPEC消息人士称。“但11月作决定的可能性依然很高。”

下次OPEC石油政策会议于11月30日在维也纳召开之前，产油国之间的讨论还在继续。

OPEC消息人士称，不负责决策的OPEC理事会将于10月23-24日在维也纳开会，可能就相关选择和情境展开非正式讨论。

两位OPEC消息人士称，若11月未宣布决定，OPEC及其伙伴国可能在2018年初开会。OPEC每年的首次会议通常在5月或6月举行。

OPEC希望把发达经济体的石油库存降至五年平均水平。最新的数据显示这方面有进展，但尚未完成。

油市走强已减弱采取进一步措施的紧迫性。布兰特原油期货交投于每桶58美元，接近沙特阿拉伯认为的合理水准60美元。

OPEC与其他预测机构已调升对全球石油需求增幅的预估。最新的OPEC月报指出，若该组织维持9月的产出水平，则明年全球市场将出现供应短缺。

但OPEC消息人士称，将限产协议延长九个月是有可能的。

“我认为，各国部长将决定继续实施协议，直至库存回到正常水平，”另一名OPEC消息人士说。(完)