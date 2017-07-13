焦点：OPEC预期2018年全球对其原油需求将下滑 油市料供应过剩

路透伦敦7月12日 - 石油输出国组织(OPEC)周三表示，6月石油产量跳增，并预测由于对手增产，明年全球对OPEC石油的需求将下滑。这表明尽管OPEC带头减产，2018年油市仍将供应过剩。

OPEC在月报中首次给出2018年预测，其表示明年全球对OPEC原油需求为3,220万桶/日，较今年减少6万桶/日。

OPEC称，6月OPEC石油产量上升至超过需求预测的水平，主因利比亚和尼日利亚增产。这两个OPEC成员国在旨在削减过剩供应的减产协议中享有豁免权。尽管如此，OPEC官员仍对前景持乐观看法。

“(关于)协助市场重新平衡...我们仍非常乐观，”OPEC秘书长巴尔金都在一行业会议上表示。

布兰特原油周三一度站上每桶48美元，因报告显示美国原油库存下降，令市场愈发寄望供过于求的情况正在缓解。OPEC指的是市场“正在进行再平衡”。

依照供应协议，在2018年3月之前，OPEC将减产约120万桶/日，而俄罗斯及其他非OPEC产油国则减产60万桶/日。

OPEC产量在最近几周上扬，部份因利比亚及尼日利亚产量回升；两国因内乱抑制产量而未受减产协议约束。

据OPEC用于监控产量的二手消息来源数据显示，OPEC称其产量6月增加39.3万桶/日至3,261.1万桶/日。利比亚及尼日利亚产量增幅最大，沙特及伊拉克产量也有所增加。

据路透计算，这项数据意味着OPEC遵守减产协议的执行率为96%，低于5月的100%，但仍高于OPEC的标准。

“对于成员国维持相当高的执行率，我们感到十分满意，”巴尔金都表示。

**沙特等国增产**

该报告还表示，沙特6月将产量提高至1,007万桶/日，略超目标。沙特今年稍早自愿减产至OPEC目标以下。

OPEC以外的供应也在增加。OPEC估计，所有非OPEC产油国明年的供应将增加114万桶/日，较今年美国牵头下的增幅80万桶/日有较大提高。

明年非OPEC产油国供应增长几乎与OPEC预期的全球需求增幅126万桶/日相当，如果把OPEC的天然气液产量包括在内，那么供应增幅会更大。

OPEC称，明年非OPEC供应增幅中美国的比重最大，即便成本上升和油井生产率下降将限制页岩油活动。加拿大和巴西料也将增产。

报告指出，如果OPEC维持与6月相当的产量，那么明年市场可能仍会供应过剩。尼日利亚和利比亚产量回升，已促使产油国在谈论要求他们加入限产协议。

巴尔金都淡化对这一问题会很快解决的预期，称7月24日一些OPEC和非OPEC产油国部长在俄罗斯开会时，仅会在技术层面讨论尼日利亚和利比亚的产量问题。(完)