焦点：OPEC预期2018年原油需求上升 供应过剩状况缓解

路透伦敦8月10日 - 石油输出国组织(OPEC)预计2018年全球对其原油的需求将上升，因全球消费量增长。同时OPEC指出油市有增强迹象，显示OPEC牵头的减产行动正在消除供应过剩。

OPEC在周四公布的月报中称，明年全球对OPEC的原油需求料为3,242万桶/日，较上次的预估增加22万桶/日。

OPEC还表示，欧洲与西非实货原油市场走强，而且近月布兰特原油相对于远期合约上涨，显示供应过剩局面现在缓解。

“布兰特原油的整个远期曲线趋平，实货市场出现一些看多迹象，”OPEC表示，“地中海、北海和西非市场的一些主要原油品级的价差明显走强。”

布兰特原油期货涨至每桶53美元上方，尽管OPEC月报显示OPEC产出再度上升且显示油市明年仍将供应过剩。

OPEC正在减产约120万桶/日，俄罗斯与其他非OPEC产油国减产约60万桶/日，这项减产行动将持续到2018年3月。

减产协议旨在摆脱库存过剩局面，而且有迹象显示协议正在发挥作用；OPEC表示6月发达经济体的原油库存下降，自1月开始减产以来已较五年均值减少8,700万桶。

“考虑到美国炼厂目前的加工量创纪录高位，美国原油库存可能将进一步下滑，”OPEC称。

周三公布的官方数据显示，美国炼厂产能利用率升至12年高点。

**上调需求预估，产量增加**

OPEC上调2017年和2018年全球石油需求增长预估，称明年需求将增加128万桶/日。该组织亦乐观看待全球经济。

“全球经济增长已经获得动力，”OPEC表示。“考虑到增长动力正在持续，并且料将在2017年下半年延续，(经济增长)仍有一些上行空间。”

但报告显示，该组织14个成员国7月产量高于需求预估，受利比亚和尼日利亚产出增长拉升。这两个国家都豁免于OPEC牵头的减产计划。

OPEC援引第三方来源的数据称，该组织7月份产油量增加17.3万桶/日，至3,287万桶/日，其中以豁免减产国家以及最大出口国沙特产量增幅最甚。

沙特告诉OPEC，该国上月产量从6月的1,007万桶/日降至1,001万桶，表示产量降回了OPEC给其设定的目标1,005.8万桶/日下方。

路透基于OPEC数据测算，OPEC的减产协议执行率为86%，低于6月份最初报告时的96%，但按照OPEC的标准，这一比率仍算比较高。

非OPEC的供应也在增加，尽管没有OPEC原先认为的那么快。

OPEC将2018年非OPEC石油供给增幅从114万/桶日下调至110万桶/日，主要因下调美国和加拿大的供给预测。

报告指出，若OPEC维持7月的产出水平，明年油市供应将过剩45万桶/日；不过这低于上个月报告暗示的过剩数量。(完)