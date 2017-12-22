OPEC开始研究退出减产协议的策略--消息人士

路透伦敦/迪拜12月21日 - 两名石油输出国组织(OPEC)消息人士表示，OPEC已经开始制定退出减产协议的策略。这显示最终结束减产协议正在进入产油国的视线，至少在理论上是这样。

11月30日OPEC和俄罗斯等非OPEC产油国将减产协议延长至明年底，以解决供应过剩的问题。但市场越来越感兴趣的是，一旦过剩供应被清除，产油国将如何退出减产协议。

两名OPEC消息人士说，该组织在维也纳的秘书处负责制定一个包括多种不同选项的计划，现在说该计划会是什么样子还为时尚早。

“这是一个连续性策略，而不是退出，”其中一位消息人士说。

在OPEC主导的减产支持下，油价今年上涨，目前接近每桶64美元，接近2015年以来的最高水平。 消息人称，OPEC希望2018年油价底部在60美元。

台面上，OPEC部长们表示讨论退出策略还为时过早。而OPEC已表示，产油国希望在2018年结束后继续合作，包括在供应管理方面的配合。

尽管油价已上涨至OPEC乐见的水准，但他们所称的减产目标在于让发达经济体的库存下降至五年平均水平。这些经济体在2014年供应过剩出现后累积了大量库存。

OPEC的努力取得了进展，其于10月表示，经济合作暨发展组织(OECD)国家的库存比五年均值高出1.37亿桶。科威特石油部长周三表示，从1月减产协议生效以来，相对于该均值的供应过剩已减少2亿桶。

倘若一如OPEC预期，全球油市在2018年底前达成重新平衡，可能就有必要在2018年12月之前对减产协议的退场进行讨论。

OPEC与其盟友下次的部长级会议将于6月举行，届时将是检讨减产进度的时机。

非OPEC成员国俄罗斯一直建议最快可以在6月对减产协议进行检讨。不过俄国最大油企--俄罗斯国家石油公司(Rosneft，俄油)本周表示减产可能延续至2019年。俄罗斯为OPEC之外对减产贡献最大的国家。(完)