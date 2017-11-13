欧宝拟将韩国生产转回欧洲 当地员工要求保证在韩未来产量

路透首尔11月13日 - 欧宝(Opel)拟将汽车生产从韩国转回欧洲的计划引起韩国当地员工的担忧，他们担心通用汽车(GM.N)韩国事业的产出将急跌，而通用汽车韩国分支目前已面临销售锐减的困境。

通用汽车韩国工会的消息人士表示，他们正寻求对未来产量的保证；欧宝主管Michael Lohscheller周四在一场简报会上表示，这家通用汽车的前欧洲事业计划将韩国的生产转移至欧洲。

Lohscheller称，“到2020年，每年进口数量将会减少近20万辆。”

通用汽车今年同意将欧洲的欧宝及Vauxhall两大品牌卖给PSA(标致雪铁龙)集团(PEUP.PA)，这对通用汽车韩国的产出造成严重冲击；通用汽车韩国一直出口欧宝Karl及Mokka等车款至欧洲。

通用汽车韩国的四座工厂去年对欧洲出口134,137辆车，相当于欧宝总产量的约20%。

“我们只剩死路一条，”一位工会领导对路透表示；由于事情的敏感性，其拒绝透露姓名。

“如果他们不弥补欧宝失去的销量，我们别无出路，只会觉得通用汽车故意不给我们留活路。”

当路透联络工会几位人士请求置评时，他们表达了同样的忧虑。但未能联系到工会发言人发表评论。

通用汽车高管一直抱怨韩国薪资相对较高以及工会频繁举行罢工。

欧宝发表声明之际，通用汽车韩国分支正在与工会举行年度薪资谈判；谈判中工人要求提高汽车产量。

上月在国会审核中当被问及通用汽车是否将退出韩国时，通用汽车韩国分支执行长Kaher Kazem重申，该公司正致力于扭转该亏损业务。

自2014年1月博拉(Mary Barra)担任通用汽车执行长以来，就密切关注公司的获利能力，其采取的措施是从俄罗斯和印尼等市场退出，并在欧洲撤走雪佛兰品牌。(完)