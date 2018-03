第90届奥斯卡奖得奖名单摘录

路透洛杉矶3月5日 - 美国影艺学院于周日颁发电影界最高荣誉奥斯卡金像奖,典礼由脱口秀主持人Jimmy Kimmel主持。

以下为重要奖项得奖名单:

最佳影片:《水底情深》(水形物语)”The Shape of Water”

最佳男主角:Gary Oldman /《最黑暗的时刻》(至暗时刻)”Darkest Hour”

最佳女主角:Frances McDormand/《意外》(三块广告牌/广告牌杀人事件)”Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”

最佳导演:Guillermo del Toro/《水底情深》

最佳男配角:Sam Rockwell /《意外》”Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”

最佳女配角:Allison Janney /《老娘叫谭雅》(我,花样女王)”I, Tonya”

最佳原创剧本:《逃出绝命镇》”Get Out”

最佳改编剧本:《请以你的名字呼唤我》”Call Me By Your Name”

最佳动画长片:《可可夜总会》(寻梦环游记)”Coco”

最佳记录片: 《伊卡洛斯》”Icarus”

最佳外语片:智利《不思议女人》(奇妙女人)”A Fantastic Woman” (完)