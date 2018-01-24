《水形物语》和《三块广告牌》大热 竞争奥斯卡最佳影片奖

路透洛杉矶1月23日 - 福克斯探照灯影业(FOXA.O)奇幻浪漫电影《水形物语》以及黑色喜剧《三块广告牌》周二在角逐奥斯卡最佳影片奖的竞争中领跑，此前它们获得所有主要奖项的提名。

《水形物语》获得13项提名，其中包括最佳影片、编剧、导演Guillermo del Toro及演员Sally Hawkins、Richard Jenkins和OctaviaSpencer均获得提名。

《水形物语》是一场视觉盛宴，讲述的是一位少女与水路两栖人相爱的故事。

墨西哥导演del Toro对路透表示，“25年来，人们一直在对我说，我故事里的黑色诗歌和情感是现代社会的童话。”

讲述第二次世界大战的电影《敦刻尔克》由华纳兄弟(TWX.N)出品，获得八项提名，其中包括导演Christopher Nolan。

福克斯探照灯影业出品的《三块广告牌》讲述的是一位母亲在她女儿被谋杀后寻求正义的故事，该片迄今横扫好莱坞颁奖季，周日赢得颇具影响力的美国演员工会奖。

该片获得七项奥斯卡提名，金球奖和演员工会奖得主Frances McDormand和Sam Rockwell将与Woody Harrelson竞争最佳演员奖。

奥斯卡颁奖典礼将于3月4日举行，深夜脱口秀《吉米鸡毛秀》主持人Jimmy Kimmel将二度担任主持。

入围的其它六部最佳影片包括：《请以你的名字呼唤我》、《至暗时刻》、《逃出绝命镇》、《伯德小姐》、《魅影缝匠》和《华盛顿邮报》。

Greta Gerwig因执导《伯德小姐》而成为奥斯卡史上第五名获得最佳导演提名的女性导演。该片演员Saoirse Ronan和Laurie Metcalf分别获得最佳女主角和女配角提名。

68岁的女星Meryl Streep因演出《华盛顿邮报》入围最佳女主角，这是她第21度获得奥斯卡奖提名。

首次获得奥斯卡提名的演员包括：《请以你的名字呼唤我》的Timothee Chalamet、《我，花样女王》的演员Margot Robbie和Alison Janney、《魅影缝匠》中的英国资深女演员Lesley Manville。(完)