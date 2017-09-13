太保资产称增加另类投资促资产负债期限匹配 增配高流动性资产

路透北京9月13日 - 中国太平洋保险资产管理公司固定收益部总经理王琤周三称，太保正在增加另类投资占比，品种从债券计划逐步延伸到股权计划、项目资产支持计划等；太保并增加流动性强的固收类资产配置，通过把握市场波动机会创造差额收益。

她在保监会新闻发布会上并指出，在权益投资方面，将继续拓展资产类别，构建较低波动性的权益组合，投资分级A、转债等波动性较小、收益高的中间品种；同时，成立金融产品投资小组，加大股权投资力度。

她表示，由于上半年市场流动性偏紧，固收类产品投资主要偏向两端：短端增配同业存单、银行理财、利率衍生品、利率债及短期信用债等品种，长端则增加另类资产的投资，促进资产负债期限更加匹配。

太保集团提供的新闻稿显示，截至上半年，太保资产管理公司累计发起设立的另类投资项目近80个，累计组织资金的投资规模约1,300亿元人民币，投资领域涵盖市政、能源、环保、土地储备、棚户区改造、水利、保障房等。

“另类投资是保险资金服务实体经济最直接的载体，其收益水平高于公开市场同期限的投资品种，对提高整体的投资收益起到了重要的作用。”她称。

权益投资方面，太保资产管理公司秉承价值投资理念，对于股票的选择主要关注上市公司的价值、质地和品质，看重业务的可持续性和商业模式的稳定性。

“鉴于上半年部分公司的估值因价格不断上涨而吸引力有所减弱，我们将会更积极地分析研究行业、公司的基本面变化，调整、选择更有长期潜力的上市公司进行投资。”王琤称。

目前，太保股权投资项目包括京沪高铁、上海农商行及杭州银行(600926.SS)等。

中国太保发布的中期财务报告显示，上半年固收类投资中，定期存款余额较上年末大降29.3%，理财产品和债权计划余额分别上涨87.1%和37.2%；权益投资中，股票投资余额较上年末上涨41.9%。（完）