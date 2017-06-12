宝信软件拟承接中国太保数据中心项目 服务费用预算55亿元

路透上海6月12日 - 中国大型保险公司--中国太保(601601.SS)(2601.HK)上周六公告称，拟与上海宝信软件股份有限公司(600845.SS)进行数据中心服务合作项目，在20年服务期内，服务费用预算为55亿元人民币。

公告显示，此次合作，将由宝信软件按中国太保标准和需求提供除计算机、存储服务器和网络资源外的所有基础设备设施，以及配套园区运维服务、数据中心专用设施的功能性运维服务、生命周期内的保障运维服务等。

数据中心建筑面积约4万平米，分四个机房模块；首期模块在合作合同签订之日起的18个月内完成交付，后续模块在确认需求后的12个月内交付。

中国太保将自数据中心按公司的要求完成建设并交付完成日的次日开始计算合作期限及服务费用。合作期限内，服务费用每一个季度支付一次。

宝信软件称，目前中国太保董事会授权管理层在上述预算范围内与宝信软件就具体服务内容、服务费用标准及结算等内容另行签署具体协议。双方将继续进行合同谈判，在合同签订后将另行公告。

该公司并称，其通过宝之云IDC一期、二期、三期产业实践，数据中心规模已位居国内领先行列，并与基础电信运营商、大型互联网企业建立了良好的合作基础。大型金融企业是公司一直看好、积极策划的重要目标市场。本次交易属于宝之云IDC四期，公司将借助与中国太保的合作，继续大规模拓展大型金融企业市场。

宝信软件是中国大型钢企宝钢股份(600019.SS)的控股子公司。

宝信软件上周五收报15.78元，过去一个月累计下跌4.4%；中国太保A股收报32.09元，过去一个月累计上涨17%。（完）