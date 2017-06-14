中国将继续协调巴方尽快核实两名在巴基斯坦被绑架中国公民情况--外交部发言人

路透北京6月14日 - 中国外交部发言人陆慷周二晚间答记者问时说，中方对两名在巴基斯坦被绑架的中国公民可能已遇害的消息一直高度关切，目前巴方尚未向中方最终确认上述消息。中方将继续协调巴方尽最大努力尽快核实有关情况。

新华社报导援引陆慷的话称，中方坚决反对并强烈谴责一切形式的恐怖主义和针对平民的极端暴力行径，支持巴方打击恐怖势力、维护国内安全稳定的努力。中方将同国际社会进一步加强反恐合作，维护世界与地区的和平与安宁。

“此次绑架事件发生后，中巴双方始终保持密切沟通协调。我们对巴方为解救人质所采取的积极行动表示认可，对巴方承诺继续采取有力措施保护在巴中国公民和机构的安全表示赞赏。”陆慷称。

他表示，中方高度重视保护海外中国公民的安全与合法权益，愿就此与有关国家加强交流与合作。同时中国一贯要求中国公民赴其他国家时要严格遵守当地法律法规，尊重当地风俗习惯，提高风险防范意识。对于有关中国公民涉嫌在巴基斯坦非法传教的报导，中国将配合巴政府依法开展调查。

中国外交部发言人华春莹上周五在例行记者会上表示，巴基斯坦方面告知中国当局，上月在巴基斯坦俾路支遭绑架的两名中国教师可能已经死亡。（完）