调查：钯金2018年料再创新高 因汽车排放标准收紧带动需求

路透伦敦1月25日 - 2018年与2019年钯金料连续再创新高，因排放标准收紧带动钯金需求，不过在近期劲升至纪录新高后，或有大幅度的修正。因钯金用于汽车的触媒转换器

路透对26位分析师与交易员的调查预估，今年钯金均价料为每盎司1,039美元，较2017年水平上升近20%，年均价也创下纪录高位。

钯金2017年飙涨56%，柴油汽车淡出欧洲推高钯金需求。

“我预期钯金还有继续上涨的空间，”Intesa Sanpaolo分析师Daniela Corsini表示，“目前为止，(钯金)得到汽车业消费非常强劲增长预期的提振，因欧洲、中国与新兴市场排放标准的收紧，将于未来几年落实。”

她还表示：“鉴于这个长期题材的强力带动，汽车销售几个月不振，应不会导致钯金被大量抛售。”

然而，钯金可能面临一些震荡；钯金价格在本月升至每盎司1,138美元的记录新高后，部分受访者认为价格早该修正了。

与此同时，纽约商业期货交易所(NYMEX)钯金期货净多仓升至记录高位，可能暗示价格即将迎来修正。

“在四种可买卖贵金属中，钯金市场规模最小，流动性也最低，因此最难以招架投机资金流骤然导致的价格剧烈震荡。”ETF Securities分析师Nitesh Shah称。

“假如钯金市场气氛丕变，修正可能很猛。”

明年钯金料进一步延续创新高，至均价每盎司1,050美元。2018年钯金较铂金料继续维持过去罕见的溢价情况，到明年才能恢复较正常水准。

铂金是去年表现最差的主要贵金属，2018年铂金均价料为每盎司980美元，较去年上涨3%。明年铂金价格将加速复苏；调查受访者预测2019年铂金均价每盎司1,058美元。

铂金也可用于车辆触媒转化，但主要用在柴油车。但自大众汽车2015年爆发排废数据造假丑闻后，市场转向非柴油车，令铂金大受打击。中国对铂金的需求也普遍下降。(完)