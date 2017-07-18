调查：2017年钯金均价料创纪录高位每盎司811美元

路透伦敦7月17日 - 钯金今年均价料将创30年前开始纪录以来的最高，上月钯金升至16年高点。

路透本月对26位分析师和交易员进行的调查显示，今年现货钯金均价料为每盎司811美元，较4月初调查时的770美元高出5%。

钯金在6月底大涨，触及每盎司914.70美元的高点，与铂金的价差收窄至50美元区间内。

“我们依然对钯金前景持乐观态度，”渣打分析师Suki Cooper说，“不仅今年钯金市场料将出现供应缺口，而且未来几年也将供应不足。”

明年钯金料将延续涨势，均价升至每盎司849美元。钯金在2014年均价为每盎司799美元，是目前为止的纪录高位。

由于市场预计排放管控收紧可能令汽车行业对钯金的需求增加，钯金价格今年受到了很好的支撑。

贵金属冶炼商庄信万丰在5月称，2017年钯金市场料将出现792,000盎司的供应缺口，高于去年的163,000盎司。

另一方面，投行将铂金价格预测调降5%，至每盎司955美元，低于4月时预测的1,007美元。Johnson Matthey预测铂金市场2017年将是六年来首次出现供应过剩。

主要市场中国的珠宝需求料将不振，因近几年消费者支出转往海外旅游等其他奢侈项目，令珠宝需求承压。

铂金今年表现落后钯金，一些分析师因而预测钯金价格今年有可能自2001年以来首次追平铂金。过去30年，铂金价格平均较钯金高出470美元。

“铂金仓位十分偏空，而钯金仓位十分偏多，显示对冲基金正在作空铂金/钯金价格比，”宝盛集团分析师Carsten Menke称。

“虽然我们不认为铂金在目前水位属于严重遭低估，但我们认为钯金价格涨得太快太高。铂金与钯金价格齐平是有可能，但应该不会持久。”

调查显示，铂金明年料在每盎司1,050美元。(完)