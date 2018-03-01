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亚洲
March 1, 2018 / 11:37 PM / 更新于 13 hours ago

马来西亚期市：如果油价维持当前水平，棕榈油不会跌破500美元--Fry

1 分钟阅读

* 分析师Fry认为棕榈油价格支撑位在每吨500-600美元

* 棕榈油市场经常受原油价格波动影响

* 以棕榈油为原料的生物柴油仍没有利润—马来西亚行业组织

路透吉隆坡/新加坡3月2日 - 业内知名分析师James Fry本周告诉路透，如果原油价格维持在当前水平附近，毛棕榈油价格今年将不会跌破每吨500美元。

棕榈油可以用来生产生物柴油，因此其价格经常受到原油价格波动的影响。

“原油价格为毛棕榈油价格提供底线，如果布兰特原油价格介于60-70美元，那么无论产出水平如何，鹿特丹毛棕榈油价格都不会低于每吨500-600美元，”大宗商品咨询公司LMC International的董事长Fry告诉路透。毛棕榈油价格包括成本、运费和保险(CIF)。

“(马来西亚和印尼)生物柴油的需求，取决于当地棕榈油甲酯相对于柴油价格的竞争力，”Fry表示。棕榈油甲酯是生物柴油的成分，提取自棕榈油。

并称”只有当额外的毛棕榈油产出压低毛棕榈油较柴油升水时，额外的毛棕榈油产量才能促进生物柴油需求明显增长。”

本周毛棕榈油较柴油升水近80美元。上个月升水高达93美元，为三个月最高。

完 编译 李春喜/刘秀红; 审校 高琦/艾茂林

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