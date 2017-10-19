PayPal季度获利超预期 受益于移动支付增加

路透10月19日 - PayPal Holdings(PYPL.O)周四公布季度获利高于预期，受益于移动支付额增长。

PayPal股价在盘后交易中涨4.3%至70.18美元，常规交易中收盘基本持平在67.25美元。

第三季PayPal移动支付额跳增54%至约400亿美元，总支付额增长30.5%至1,140.5亿美元。

该公司预计第四季经调整的每股盈余在0.5-0.52美元之间。据汤森路透I/B/E/S，分析师预期每股盈余0.51美元。

截至9月30日止的第三季净利增至3.80亿美元，或每股盈余0.31美元，上年同期为净利3.23亿美元，或每股0.27美元。

扣除特殊项目的每股盈余为0.46美元，优于汤森路透I/B/E/S分析师平均预计的0.43美元。

该季新增2.18亿活跃用户，比上年同期增加13.5%。

营收增长21.4%至32.4亿美元。

执行长Dan Schulman在与分析师的电话会议中说，该季业绩可能是PayPal从eBay剥离出来后的最佳季度表现，他还说PayPal在寻找更多并购机会。

“我们拥有很强的资产负债表，是我们未来竞争的潜在利器。”他说。(完)