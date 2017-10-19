FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
PayPal季度获利超预期 受益于移动支付增加
频道
专题
综述：中国金融高官详解双支柱调控框架 监管趋严但扩大开放可期
中共十九大
综述：中国金融高官详解双支柱调控框架 监管趋严但扩大开放可期
汇市一周综述：美联储主席人选牵动美元神经 新西兰元创五个月低点
深度分析
汇市一周综述：美联储主席人选牵动美元神经 新西兰元创五个月低点
焦点：中国冬季产能关停举措料使氧化铝短缺问题雪上加霜
深度分析
焦点：中国冬季产能关停举措料使氧化铝短缺问题雪上加霜
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#国际财经
2017年10月20日 / 凌晨12点02分 / 2 天前

PayPal季度获利超预期 受益于移动支付增加

1 分钟阅读

路透10月19日 - PayPal Holdings(PYPL.O)周四公布季度获利高于预期，受益于移动支付额增长。

PayPal股价在盘后交易中涨4.3%至70.18美元，常规交易中收盘基本持平在67.25美元。

第三季PayPal移动支付额跳增54%至约400亿美元，总支付额增长30.5%至1,140.5亿美元。

该公司预计第四季经调整的每股盈余在0.5-0.52美元之间。据汤森路透I/B/E/S，分析师预期每股盈余0.51美元。

截至9月30日止的第三季净利增至3.80亿美元，或每股盈余0.31美元，上年同期为净利3.23亿美元，或每股0.27美元。

扣除特殊项目的每股盈余为0.46美元，优于汤森路透I/B/E/S分析师平均预计的0.43美元。

该季新增2.18亿活跃用户，比上年同期增加13.5%。

营收增长21.4%至32.4亿美元。

执行长Dan Schulman在与分析师的电话会议中说，该季业绩可能是PayPal从eBay剥离出来后的最佳季度表现，他还说PayPal在寻找更多并购机会。

“我们拥有很强的资产负债表，是我们未来竞争的潜在利器。”他说。(完)

编译 李爽/李婷仪 审校 张荻/张若琪

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below