中国调整汽车贷款政策 自用新能源汽车贷款最高发放比例为85%--央行

路透北京11月8日 - 为推动绿色环保产业经济发展，提升汽车消费信贷市场供给质效，中国央行和银监会日前联合下发修订后的《汽车贷款管理办法》，以及关于调整汽车贷款有关政策的通知，明确自用新能源汽车贷款最高发放比例为85%，商用新能源汽车贷款最高发放比例为75%。

中国央行网站周三刊登通知全文并称，自用传统动力汽车贷款最高发放比例为80%，商用传统动力汽车贷款最高发放比例为70%；二手车贷款最高发放比例为70%。自2018年1月1日起施行。

和2004年发布的原汽车贷款管理办法相比，央行新规对汽车贷款进行了细化分类，并提高了二手车贷款发放比例。旧的管理办法仅规定，贷款人发放自用车贷款的金额不得超过借款人所购汽车价格的80%；发放商用车贷款的金额不得超过70%；发放二手车贷款的金额不得超过50%。

央行最新通知称，对于实施新能源汽车贷款政策的车型范围，各金融机构可根据自愿、审慎和风险可控原则参考执行。

“各金融机构应结合本机构汽车贷款投放政策、风险防控等因素，根据借款人信用状况、还款能力等合理确定汽车贷款具体发放比例。”央行表示。

央行并要求，要切实加强汽车贷款全流程管理，强化贷前审查，不断完善客户资信评估体系，保证贷款第一还款来源能充分覆盖相应本金利息；完善贷款分类制度，加强不良贷款监控，足额计提相应拨备。

而且各金融机构要不断加强残值经验数据积累，落实抵押品、质押品价值审慎评估政策，完善抵押品、质押品价值评估体系。

管理办法明确，汽车贷款的贷款期限（含展期）不得超过五年，其中，二手车贷款的贷款期限（含展期）不得超过三年，经销商汽车贷款的贷款期限不得超过一年。（完）

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