中国央行通报40家银行同业账户违规 责令限期整改--财新

路透上海8月1日 - 财新网周二报导称，中国央行于7月中旬通报同业账户专项检查结果，点名包括中国银行(601988.SS)(3988.HK)、农业银行(601288.SS)(1288.HK)、建设银行(601939.SS)(0939.HK)等40家银行并要求限期整改，整改期间银行不得正常办理同业账户相关业务。

报导称，央行于去年9月至今年1月开展2016年同业账户专项检查，发现部分银行在落实账户开立管理与专项管理制度上存在不到位问题，个别银行存在违规问题多、违规程度高，甚至在开户审核环节严重违规。

具体来看，农行、民生银行(600016.SS)(1988.HK)、建行、中行、招商银行(600036.SS)(3968.HK)和平安银行(000001.SZ)的内控管理薄弱，风险意识较差。其中，农行分支机构在开立结算性同业账户方面违规较多，其余五家银行在开立投融资性结算账户方面，涉及分支机构违规较多。

地方性银行违规程度相对较高，尤其是地方性商业银行、村镇银行、农村信用社等，风险意识较低。其中，涉及投融资性同业账户、结算性同业账户违规银行中，地方性银行违规问题分别占41.2%、43%。

此次央行的检查重点覆盖同业账户的开立管理、专项管理制度、日常管理三个方面21项要求；共检查同业账户60,331户，其中，结算性同业账户30,421户，涉及银行（含分支机构）2,664家；投融资性同业账户29,910户，涉及银行2,310家。

根据报导，针对不同的违规情况，央行分别给出整改要求和行政处罚，多数银行的整改期为3个月至6个月，整改完成前，不得正常办理同业账户相关业务。

路透暂未联络到中国央行对上述报导予以置评。

2014年，央行专门出台《关于加强银行业金融机构人民币同业银行结算账户管理的通知》，规范同业账户的开立管理，要求开户银行采取多种措施审核开户证明文件的真实性、完整性和合规性，以及存款银行开户意愿的真实性。

同业账户按用途分为结算性和投融资性两类，前者指用于代理现金缴费、代理支付结算等支付结算业务的账户；后者指用于同业存款（结算性存款除外）、同业借款、买入返售（卖出回购业）、同业投资等融资和投资业务的账户。（完）