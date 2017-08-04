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中国银行业要加强金融科技创新应用 对风险保持清醒认识--央行
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2017年8月4日 / 中午11点37分 / 9 天内

中国银行业要加强金融科技创新应用 对风险保持清醒认识--央行

路透新闻部

1 分钟阅读

路透北京8月4日 - 中国人民银行副行长范一飞周五表示，银行业要进一步加强金融科技创新应用，同时，要对风险保持清醒认识，推动金融科技与监管科技研发应用。

央行网站刊登范一飞在2016年度银行科技发展奖评审领导小组会议中的讲话称，要将移动互联网、大数据、人工智能、物联网、虚拟现实（VR）等先进技术合理布局到各种金融服务场景中，为传统金融注入活力，发挥金融科技创新应用示范作用。

他称，人民银行与银行业要加强协同合作，共同参与相关规则与标准的制定，推动监管科技与金融科技良性互动。

范一飞指出，银行业要注重先进技术与基础技术产品研发，充分发挥自身优势，下大力气开发基础软件产品。为适应互联网时代的业务发展，银行业在探索与尝试新型技术架构时，应集中行业合力，加强共性问题研究，形成成果共享转化机制。

他并要求，各机构要坚守金融网络安全的底线，狠抓安全生产，做好风险评估和专项排查，提高风险防范意识，做到不忽视一个风险、不放过一个隐患。

中国人民银行金融研究所所长孙国峰此前表示，随着中国金融科技的快速发展，监管当局的监管成本亦是快速上升；未来监管成本应适度优化，金融科技行业有必要承担一些成本。（完）

发稿 宿泱韫; 审校 林高丽

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