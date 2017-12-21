中国央行副行长称资本项目可兑换没有设立时间表 是一个渐进过程

路透北京12月21日 - 中国央行副行长易纲周三称，资本项目可兑换实际上是一个相对的，没有特别绝对的概念，中国在官方文件上没有设立资本项目可兑换的时间表，这是一个渐进的过程，且总体来讲开放改革和人民币的国际化风险是可控的。

易纲周三晚间在主题为“揭秘人民币加入SDR之路”的中国金融四十人系列讲座上指出，要对资本可兑换有一个比较全面的理解。他强调，IMF把资本项目划分为7大类有40个小项，在很多项上中国是可兑换的，限制的只有几项。

“它（资本项目可兑换）完全是渐进的过程，变化都在点滴之中，实际上我到很多国家看到很多国家的体制，可兑换都有反洗钱反恐融资的问题，它是否对你的资金有一些限制呢？”易纲在会上指出。

在他看来，中国是一个开放包容、互利共盈的市场，无论是走出去还是引进来都是永无止境的，中国越来越成为开放包容、实行国民待遇、实行负面清单管理的市场，这样使得中国对全球的经济增长和信心都有非常重要的意义。中国的对外开放是一个永恒的话题，要不断地提高开放的程度。

中国央行货币政策委员会委员黄益平在同一场合指出，对内改革和对外开放是相辅相成的缺一不可，人民币国际化有很大的举措，“我觉得汇率改革可能是至关重要的”，金融改革要加快赶上来。（完）