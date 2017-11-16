中国财政部专家称央行可考虑将国债买卖纳入货币政策操作

路透上海11月16日 - 中国财政部国库司韦士歌博士撰文建议，央行可考虑将买卖国债作为货币政策操作的一小部分，定期在二级市场买卖中短期国债，达到调节短期市场利率乃至国债收益率曲线以及促进国债市场走势稳定的目的，也借此“盘活”大规模国债被持有到期现象。

周四刊登在中国金融时报的该文指出，当前中国国债市场运行机制还需要加快完善，市场效率有待进一步提高。包括单只国债规模不大，承销商购买需求不足；流通筹码不足，流通水平低；收益率曲线不够完整，不太稳定。

此外，商业银行、保险公司等真正的国债持有大户尚未参与国债期货市场，现货、回购及期货之间的互联互通机制尚未有效建立，投机、对冲及抵押等市场功能有待深化，市场监测机制有待加强。

而财政货币政策协调配合的微观市场基础亟待建立。目前国债期限有些偏长，央行未将买入国债作为投放货币的工具，国债管理与货币政策之间的操作衔接机制尚未建立，财政政策与货币政策之间内在的市场化调控机制亟待加强。

文章指出，国债是中央银行的最佳资产，国债市场是财政货币政策配合的市场基础。目前国债市场规模、结构及深度尚不能切实满足货币政策需要，初期央行可将买卖国债作为货币政策操作的一小部分，定期在二级市场买卖中短期国债，达到调节短期市场利率乃至国债收益率曲线以及促进国债市场走势稳定的目的。

同时也借此“盘活”大规模国债被持有到期现象。与此相应，财政部可加大短期国债、中期国债的发行频率及规模。

而在当前和今后一个时期，中国国债市场发展面临的问题是供求两侧问题都有，但主要集中在供给一侧。建议应当立足于国债公共产品定位，从国债制度和市场机制（包括微观基础和宏观环境）层面，大力推进国债供给侧结构性改革，努力加强国债治理能力，进一步改善市场供求关系，提高市场运行效率。

应集中统一国债发行市场，不宜到境外单独发债，完善竞争性定价机制，境外投资者买债需求可通过承销商（如“债券通”模式）间接购买予以满足，也借此带动二级市场发展。

开发运用国债组合管理计量模型，优化国债品种、期限结构，实现节省利息成本和改善风险质量的规模经济效应；坚持定期发行短期国债，增加短期国债余额占比，合理布局超长期国债发行节奏，研究发行及建立指数保值债券市场，建立健全普通国债和保值国债两条完整的收益率曲线。

鉴于储蓄国债利率高于储蓄存款利率、记账式国债利率，结合利率市场化改革，储蓄国债利率应改为与记账式国债市场利率挂钩，而与定期存款利率脱钩，切实降低国债筹资成本。

**继续增加单期国债规模**

文章认为，鉴于投资者“喜新厌旧”的市场心态，坚持国债定期续发机制，增加续发次数及期限种类，进一步提高发债计划透明度，尽量长时间、大范围维持单只“新债”的“新气”和市场“热度”，将单只国债余额从1,000亿元人民币增至2,000亿元左右，减少碎片化现象。

借鉴美国10年、30年国债到期日为2月15日、5月15日、8月15日、11月15日做法，精简到期日，消除关注发行日、到期日随机现象；简化票面利率，消除招标随机确定方式，建立大规模、可替换的国债本息拆离（即零息）市场，这是建立收益率曲线的市场基础。

抓紧建立完善随买随卖、回购及借券机制，支持二级市场做市，充当国债最终供应者及做市商的后盾，促进市场连续不间断运行。

文章并建议，尽快允许商业银行等主要国债投资者参与国债期货市场，增加期货品种（如2年、30年期货），建立健全国债期货市场收益率曲线，有效对接国债现货市场、回购市场和期货市场的交易、结算和交收机制安排，促进互联互通，用好用足国债抵押及对冲功能。

此外还应改善宏观政策环境，构建国债基准地位。参考发达国家国债利息所得征税做法，建议对国债利息所得征税，消除国债独享的税收优惠待遇及利率扭曲效应，使各类债券利率水平充分揭示各自信用风险和流通性能差异，切实发挥国债定价基准和对冲风险作用，淡化其筹资属性及持有到期效应，改变国债投资者日趋单一状况。

加强电子化发行及交易平台建设以及经纪商机制建设；规范交易及结算收费行为，减轻收费对国债价格的扭曲效应；切实加强国债“盯市”、估值及市场监测能力建设，鼓励编制并及时公布国债公允价值和收益率曲线等市场信息，进一步发挥国债收益率曲线在金融市场的定价基准乃至“定海神针”地位。（完）