各类资金过度流向房地产的现象得到初步遏制--中国央行专栏

路透北京7月4日 - 中国人民银行周二发布中国金融稳定报告2017称，为抑制资产泡沫，维护房地产市场平稳健康发展，中国政府采取综合手段对房地产市场实施调控，除传统的调控手段外，特别采取了因城施策的差别化调节。

目前，各类资金过度流向房地产的现象得到初步遏制，个人住房贷款加速扩张的态势趋于缓和。

以下为中国央行专栏“2016年房地产市场和房地产金融状况”全文：

2016年，全国商品房销售大幅增长，部分城市房价快速上涨，个人住房贷款增速较快攀升，各类资金流向房地产领域增多，引发了各方关注。为抑制资产泡沫，维护房地产市场平稳健康发展，中国政府采取综合手段对房地产市场实施调控，除传统的调控手段外，特别采取了因城施策的差别化调节。目前，各类资金过度流向房地产的现象得到初步遏制，个人住房贷款加速扩张的态势趋于缓和。

房地产销售大幅增长，年末逐渐趋缓。据国家统计局数据，2016 年，全国新建商品房销售15.7亿平方米，同比增长22.5%，增速比上年同期高16个百分点。其中，新建商品住宅销售面积增长22.4%，增速比上年同期高15.5个百分点。全国启动房地产调控工作后，第四季度全国商品房销售5.2亿平方米，同比增长14.4%，较前三季度26.8%的增速低12.4个百分点。

热点城市房价轮动上涨，年末涨幅有所收敛。年初，一线城市房价上升较快，在3月一线城市政策收紧后，核心二线城市开始领涨全国，并逐渐扩散至热点二、三线城市。10月后，随着调控政策的密集出台，房地产市场成交量大幅下降，房价上涨势头趋缓：以简单算术平均计算， 16个重点调控城市a9—12月新建商品住宅价格指数平均环比涨幅分别为4.4%、1.8%、0.4%和-0.1%。

土地购置降幅收窄，房地产投资回升。销售回暖对土地购置、房屋新开工有积极的改善作用。2016年，全国完成土地购置2.2亿平方米，同比下降3.4%，比2015年全年31.7%的降幅显着收窄；房地产开发投资累计完成10.3万亿元，同比增长6.9%，较上年全年1%的增速明显好转；全国房屋累计新开工16.7亿平方米，同比增长8.1%，自年初以来持续保持正增长，扭转了2015年同比减少14.0%的负增长态势。

房地产贷款增速较快，在各项贷款中占比扩大。12月末，金融机构房地产贷款余额26.7万亿元，同比增长27.0%，较同期金融机构各项贷款余额同比增速高13.5个百分点。12月末，房地产贷款余额占各项贷款比重为25.0%，较上年末高2.7个百分点。2016年，全国新增房地产贷款5.7万亿元，同比多增2.1万亿元，累计新增金额占同期新增各项贷款的比重为44.8%。（完）

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