人民币跨境业务新规出炉 可开展个人其他经常项人民币跨境结算（更新版）

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路透北京1月5日 - 中国央行发布进一步完善人民币跨境业务政策、促进贸易投资便利化的通知指出，凡依法可以使用外汇结算的跨境交易，企业都可以使用人民币结算，且银行可在“了解你的客户”、“了解你的业务”、“尽职审查”三原则基础上，为个人办理其他经常项目人民币跨境结算业务。

周五刊登在央行网站上的通知全文并称，将开展碳排放权交易人民币跨境结算业务，并便利境外投资者以人民币进行直接投资、便利企业境外募集人民币资金汇入境内使用。通知自发布之日起实施。

“央行推出此次新规，既可以避免外币汇率波动对贸易投资的冲击，更好的服务实体经济发展，又可以在对外资本输出和产能合作基础上，推广人民币的国际使用，稳定外储和跨境资本流动。”中银国际金融研究所研究员王有鑫指出。

他并强调，随着中国环保风暴的开展，碳排放权将成为中国重要的金融资源，通过推动人民币在碳领域的定价权，可以打破国际金融垄断，发挥人民币在新兴金融领域的话语权和影响力。

央行在通知中也称，通知的实施将有利于进一步提高贸易投资便利化水平，有利于提升金融机构服务实体经济、服务“一带一路”建设的能力，有利于中国国推进更深层次更高水平的对外开放。

“银行应以服务实体经济、促进贸易投资便利化为导向，根据跨境人民币政策，创新人民币金融产品，提升金融服务能力，充分满足客户真实、合规的人民币跨境业务需求。”通知称。

同时，境外机构通过境内碳排放权交易机构以人民币开展碳排放权交易的，可按照相关规定在银行开立境外机构碳交易人民币专用存款账户，办理碳排放权交易项下资金收付。

在便利境外投资者以人民币进行直接投资方面，通知中的相关规定主要包括：

--境外投资者在境内拟设立多个外商投资企业或项目的，可分别开立人民币前期费用专用存款账户；

--外商投资企业可在异地银行开立人民币资本金专用存款账户，可开立多个人民币资本金专用存款账户。同名人民币资本金专用存款账户之间可相互划转资金。

--外商投资企业人民币资本金及境外借款资金用于工资、差旅费、零星采购等支出，银行可在展业三原则基础上根据企业支付指令直接办理。

--境外投资者以人民币参与境内企业国有产权转让交易的，如达成交易，其向国资管理部门指定机构汇入的人民币保证金，可作为后续产权交易的价款或对后续成立外商投资企业的出资，划入相应的专用存款账户。如交易不成功，境外投资者汇入的人民币保证金应原路汇回。

--外商直接投资项下其他涉及境外投资者汇入人民币保证金以及根据国家相关规定需由境内第三方机构接收人民币交易价款的业务活动，可参照前述规定办理资金划转。

而在便利企业境外募集人民币资金汇入境内使用方面，央行的通知指出，境内企业在境外发行人民币债券，按全口径跨境融资宏观审慎管理规定办理相关手续后，可根据实际需要将募集资金汇入境内使用。境内企业在境外发行股票募集的人民币资金，可按实际需要汇入境内使用。

不过通知指出，银行应履行信息报送义务，按照反洗钱法和有关规定，在办理人民币跨境业务时，切实履行反洗钱、反恐怖融资、反逃税义务。（完）

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