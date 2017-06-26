中国央行副行长称去杠杆首先是稳杠杆 5月M2显示进一步稳杠杆态势

路透北京6月26日 - 中国央行副行长易纲近日表示，从货币政策角度来说，中国面临稳增长和防风险的平衡，特别要处理好杠杆率方面的潜在风险；去杠杆首先是稳杠杆，5月M2(广义货币供应量)数据显示进一步稳杠杆态势。

新华网周一援引其在第九轮中美工商领袖和前高官对话的发言并称，中国未来将在金融、劳动力、土地、技术等市场要素方面深化改革，扩大开放；在金融市场开放方面，要实施准入前国民待遇加负面清单的管理。

“5月M2同比增长9.6%，从中能看出我们进一步稳杠杆态势。去杠杆首先是稳杠杆，要让杠杆的增速降下来。现在看来，已有初步的结果。”他称。

他并指出，当前正处中国经济增长和发展的关键时刻，将更加强调改革开放；目前在产品市场上已基本实现由市场定价，今后将通过在要素市场领域的深化改革，进一步使市场在资源配置中起决定性作用。

中国5月末M2同比增长9.6%，首现个位增速并创下历史新低。央行有关负责人在答记者问中指出，M2增速下降主要是金融体系降低内部杠杆的反映；总的看，金融体系控制内部杠杆对于降低系统性风险、缩短资金链条有积极作用。（完）

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