中国金融领域存在市场化不彻底及风险把控不精准等突出问题--货币政策委员

路透北京11月15日 - 中国央行货币政策委员黄益平周三表示，当前中国金融领域的突出问题表现在市场化不彻底，本应该被覆盖的群体没有覆盖，以及对风险的把控不精准，没有很好的监管体系把控风险。

他是在财新峰会上做出上述表态的。他并指出，不能简单说融资成本低对实体经济支持就大，金融的基本理念是成本要覆盖风险，把成本压得很低，实际上就是金融服务把风险虽高但潜力大的群体排除在外，因此主要还是要看效率。

“金融改革应该是市场化和加强金融监管体系同时推进。”黄益平称。

他并强调，世界经济增长复苏明显，但是增长的驱动力量并没有什么新的故事。中国也面临同样的问题，新旧动能转换缓慢，是中国面临的最大的挑战。

“中国经济能不能持续增长、持续坚挺，所谓的新周期是否开始，不在于库存是不是下降了，不在于房地产是否回暖了，而在于新的产业是不是能够起来，旧的产业能够退出，推动中国经济的发展；目前僵尸企业还没有退出。”黄益平称。

中国人民银行行长周小川此前撰文指出，要着力加强和改进金融调控，坚持以供给侧结构性改革为主线，以解决融资难融资贵问题为抓手，加强货币政策与其他相关政策协调配合，在稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等方面形成调控合力。金融业要专注主业，注重发展普惠金融、科技金融和绿色金融，引导更多金融资源配置到经济社会发展的重点领域和薄弱环节。（完）