中国将加强金融科技和监管科技研究运用 推进区块链等运用--十三五规划

路透北京6月27日 - 中国人民银行周二称，十三五（2016-2020）期间，将推进新技术应用促进金融创新发展，加强金融科技（Fintech）和监管科技（Regtech）研究与运用，稳步推进系统架构和云计算技术运用研究，并积极推进区块链、人工智能等新技术应用研究。

央行网站发布中国金融业信息技术“十三五”规划的新闻稿指出，规划发展重点是统筹推进支付清算、托管结算、金融市场交易、交易报告库等全国性金融市场信息基础设施建设，并加强理财、信托、基金、保险市场信息基础设施建设，规范互联网属性金融信息基础设施建设等。

规划强调，“十三五”时期金融业要全面支持深化改革，积极对标国际先进，推动创新普惠发展，坚持安全与发展并重，并围绕统筹监管系统重要性金融机构、统筹监管金融控股公司和重要金融基础设施、统筹负责金融业综合统计，推进信息技术发展各项工作。

在推动新技术应用促进金融创新发展方面，中国还将深入开展大数据技术应用创新，规范与普及互联网金融相关技术应用。

此外，中国还将深化金融标准化战略支持金融业健康发展，建立健全金融业标准体系，开展关键标准的研制，深入参与金融国际化，提升中国影响力。

以大数据、云计算、人工智能、区块链等技术为支撑的金融科技正在深入影响金融业态，而其具有的多变性、专业性令金融监管难度急剧扩大，且混业趋势也与中国金融体系的分业监管形成制度性错配，给金融监管体系带来严峻挑战。

中国人民银行副行长范一飞稍早称，将建立新型金融业标准体系、开展金融风险防控基础性标准研制、强化金融业标准落地实施、持续推进中国金融标准“走出去”。(完)