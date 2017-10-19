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（更正）中国央行口径外汇占款终结22个月连续下跌 9月新增8.5亿元（更新版）
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#中国财经
2017年10月19日 / 凌晨3点56分 / 3 天前

（更正）中国央行口径外汇占款终结22个月连续下跌 9月新增8.5亿元（更新版）

1 分钟阅读

（更正内文第六段分析师机构名称，并新增文末图表。）

路透上海10月19日 - 中国央行口径外汇占款在连续下跌22个月后，9月重归回升之路，净增8.5亿元人民币。曾经流动性投放的主渠道终于不再是市场的负面扰动因素，令市场松了一口气。

市场人士表示，人民币汇率升值、外汇储备上涨、银行代客结售汇转正等多项指标早已指向外汇占款将转正，这只不过是时间早晚的问题。

“已经预料到外汇占款会转为增长，但现在这已经不是货币投放的主渠道了，市场并不会太care，未来也应该可增可减。”一位国有银行资深分析师表示。

在十九大召开期间的金融组代表见面会上，中国央行行长周小川表示，汇率浮动更依靠市场波动是一个长期过程，当前不是一个特别的汇改时机，但会朝对外开放的方向发展。外管局局长潘功胜则指出，尽管国内外多重因素作用下，一度人民币汇率受到高强度冲击，但目前多个指标显示外汇市场供求基本平衡。

路透根据中国央行公布的数据计算显示，9月末中央银行口径外汇占款余额为215,106.85亿元人民币 。央行数据显示，自2015年11月起，央行外汇占款就开始下跌之旅，其中2016年11月下跌最大，为3,827亿元。

招商银行金融市场部首席外汇分析师李刘阳则指出，9月初人民币加速升值，外汇占款转正体现了市场供求正逐步偏向结汇一端。国际收支的变化触发了外汇风险准备金政策的调整。此后人民币汇率双向波动，央行基本退出常态化干预。预计未来外汇占款将维持窄幅变动。

**升升降降料是常态**

不过，在基础货币投放渠道已改变的情况下，市场认为外汇占款的升升降降更显常态。

交通银行金融研究中心高级研究员刘健就指出，9月外汇占款增加8.5亿元，为23个月以来首次回升，预计短期内跨境资金流动将在基本平衡状态保持稳定，外汇占款大幅回升或明显下降的可能性均不大，外汇占款对市场流动性的影响相对较小。

中国9月末的外汇储备为31,085.1亿美元，环比增加169.83亿美元，为连续八个月增加，8月为增加108.07亿美元。

中国外汇占款图表：tmsnrt.rs/2kZTgWx

（完）

发稿 毕晓雯; 审校 杨淑祯

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