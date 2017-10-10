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中国央行行长称改革需要顶层设计“不能等、靠、要” 坚持扩大开放
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#中国财经
2017年10月10日 / 凌晨4点38分 / 8 天前

中国央行行长称改革需要顶层设计“不能等、靠、要” 坚持扩大开放

3 分钟阅读

路透上海10月10日 - 中国央行行长周小川日前表示，人民币汇率改革历来众口难调，争议较多，典型的有“条件论”和“顺序论”，但实践中，改革是大政治，政治家往往要从政治逻辑考虑最优排序，问题往往过于复杂、多元，最终得不出最优解。

他在接受财经杂志专访时并指出，改革需要顶层设计，需要从更高的层面认识开放的意义。即使开放存在各种困难和潜在的危险，依然需要坚持扩大开放的大方向，不断推动有关政策改革。总之，改革不能等、靠、要。

以下是该专访文章节选：

**人民币汇改“条件论”**

人民币汇率问题历来众口难调。站在不同角度意见就会各异，有争论，有负面评论也有反对意见。你说的是典型的“条件论”观点。“条件论”强调的是，要完成某项改革必须满足一定条件，条件不够的情况下勉强推动改革，会出问题。人民币加入SDR，意味着人民币汇率形成机制需要改革、外汇管制要逐步减少、人民币自由使用程度要不断提高。但是不是都要等到各种条件都满足了才推进改革呢？那倒不是，1993年设计外汇体制改革是一个很好的实例。

当时也有各种意见，反对意见主要就来自“条件论”。他们认为，外汇改革是一件好事，但需要满足三个条件：出口足够强大、外汇储备足够多、宏观调控有完善的体系和足够的经验。理论上讲，这些条件都有道理。但有人反驳说，如果这三方面的条件状况已经足够好，可能就没有改革的动力了；如果这三个条件都达到的话，还需要改革汇率吗？事实上，如果不搞市场经济、不扩大对外开放、不进行外汇体制改革的话，出口乏力和外汇短缺的现象就不可能纠正，宏观调控就陷于管制和外汇分配，也难以积累新型的宏观调控经验，这些条件又怎么达到呢？

从国内外经验看，往往都是最困难的状况倒逼改革出台。中国的改革开放发生在70年代末期，文革把中国经济弄到了濒临崩溃的地步，逼出反思和改革开放。1993年决定汇改之前，各省有外汇交易中心，海南的人民币对美元一度贬到11，外汇储备只有一百多亿美元，下决心实行汇率并轨后，改革的信号释放了，汇率反而有所升值，外汇储备也在增加。

中国加入WTO也是一例，当时争论也很多，甚至被认为挑战大过机遇，条件尚不具备，但当时中央主要领导同志力排众议、果断拍板，实践证明加入WTO释放了非常大的开放红利，也促进了多项改革。国际上，上世纪90年代初期，波兰的经济和国际收支难以为继，兹罗提不断贬值，通胀率达700%，外汇大量流出，迫使波兰决定改革汇率、允许自由兑换、放松外汇管制。政策一出，波兰人反而不着急兑换外汇了，外汇流出好转，随后通胀也逐步下降。近年来类似的例子还有阿根廷等。按中国的话来说则是：改革不能等、靠、要。

**改革“顺序论”争议**

对于改革“顺序论”争议，周小川表示，从研究的角度看，如果能把各项改革设计一个合理的顺序当然更理想，但在推动改革和制定政策时，面临的情况复杂多变，各决策者的考量也不完全相同。从国际上的改革经验看，也很难说按哪一个顺序改革就是最优的。经济学家往往可以从经济逻辑出发，找出政策变革的最优顺序；而实践中，改革是大政治，政治家往往要从政治逻辑考虑最优排序，问题往往过于复杂、多元，最终得不出最优解。

他称，用“三驾马车”来比喻对外开放的动力，驾车前行时，驾车人并不是清楚计算每一驾马车的各自速度应该是多少，功率多大，而是边走边看，哪一根绳子松一点没有使劲，赶车人就应该赶它一下，否则就可能跑偏或出问题。弯道时，则要拉相应一侧的缰绳。不管如何，掌握大方向是关键。就像力学中讲的合力，取决于各分力的数量和方向，调节得好，这个合力就很接近标量分力之和，不会相互之间掣肘。至于谁快一些谁慢一些，还要看攀比和倒逼的效果，跑得慢的如果被倒逼而加速，就出现良性互动，这是一个动态平衡的过程，不是简单靠顺序就能解决。

另外，如果几个部门对顺序和条件各有不同的主见，其结果很可能是相互的“等、靠、要”，形成推诿甚至死锁。

**更高层面看汇改**

周小川并表示，总的来说，研究对外开放、汇率制度改革、减少外汇管制方面的问题，既要有技术层面的分析，如条件和顺序，但同时又不要只注重技术层面。改革需要顶层设计，需要从更高的层面认识开放的意义。即使开放存在各种困难和潜在的危险，依然需要坚持扩大开放的大方向，不断推动有关政策改革。如果站在这个角度来分析，就会对人民币加入SDR的意义有更加深刻的理解。

具体而言，对外开放、汇率制度改革、减少外汇管制要整体推进，不管各自速度如何，整个大方向是要往前的。这就需要注意时间窗口，有些改革遇到了合适的时间窗口就可以加速推进，有些改革没有时间窗口就可能稍微缓一些。全球金融危机成为人民币加入SDR的一个重要机遇。

本来人民币还没有完全做好国际化货币的准备，但全球金融危机导致周边国家和地区出现流动性紧缩，纷纷要求使用人民币进行贸易和投资结算，人民币加入SDR就是从这里起步并加快推进的，应该说我们及时抓住了机遇。对改革来说，时间窗口很重要，有关配套措施有可能因倒逼而跟上。因此，有合适的时间窗口的时候就一定要抓住，错过了时机，未来成本可能会更高，困难也会更多。

中国国家主席习近平7月在中央财经领导小组一次会议上指出，扩大金融业对外开放是中国对外开放的重要方面，要合理安排开放顺序，对有利于保护消费者权益、有利于增强金融有序竞争、有利于防范金融风险的领域要加快推进。（完）

发稿 张金栋; 审校 张喜良

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