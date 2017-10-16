中国经济下半年有望实现7%增长 整体杠杆率下降趋势已形成--央行行长（更新版）

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2017年3月10日，中国北京，中国央行行长周小川在两会期间出席新闻发布会。REUTERS/Jason Lee

路透北京10月16日 - 中国人民银行行长周小川表示，今年以来中国经济增长动能有所回升，上半年GDP增速达6.9%，下半年有望实现7%，推动力主要来自家庭部门消费的快速增长；与此同时，整体杠杆率开始出现下降，虽然幅度不大，但趋势已经形成。

央行网站援引他在2017年G30国际银行业研讨会上的演讲及问答表示，得益于外部环境的改善，今年以来中国进出口表现较好，商品贸易顺差为4,000亿美元，比去年同期下降了20%，但进口、特别是服务业进口增长较快，经常项目顺差预计今年占GDP比例将降至1.2%。从国际比较看，中国国际收支不平衡程度较低。

“未来我们将进一步深化改革，逐步推动经济去杠杆。同时，加强金融监管协调，推动金融市场平稳健康发展，维护金融稳定。”周小川称。

他表示，过去几年来中国经济增速持续放缓，自此前高于10%降至2012年的8%左右以后，继续降至2016年的6.7%。但今年以来经济增长动能有所回升，上半年GDP增速达6.9%，下半年有望实现7%。

“推动经济增长的动力主要来自家庭部门消费的快速增长，”周小川称，1-8月社会消费品零售总额同比增长10.4%，消费对象逐渐从传统的商品转向服务，因此服务业发展加快，第三产业增加值占GDP比重从15年前的约40%上升为当前的55%。

与此同时，经济增长促使就业整体保持稳定，1-8月新增城镇就业约1,000万人。这也是中国庞大的人口规模需要保持的就业增长速度。同时，CPI同比增长1.8%，PPI增长6.3%，名义GDP增速达9.5%。

周小川在提交给国际货币基金组织（IMF）决策机构国际货币与金融委员会的声明中指出，近年来由于中国经济增速放缓、结构性调整以及国际金融市场大幅波动等原因，中国金融业的潜在风险有所增加，但总体上风险可控。中国政府有能力和信心防范系统性风险，同时保持经济健康、稳定运行。

**杠杆率下降趋势已经形成**

从货币供应和信贷数据看，今年初以来，中国已进入去杠杆进程，广义货币供应量M2增速持续放缓，当前已低于9%。

“整体杠杆率开始出现下降。虽然幅度不大，但趋势已经形成。”周小川称。

他指出，金融危机以后，中国开始实行积极的财政政策和货币政策应对危机，所以在2009年后的两年内中国债务占GDP的比重大幅上升，但这是值得的，因为中国经济很快从危机中恢复。现在，中国需要将杠杆率降下来。

中国的整体宏观杠杆率较高。分部门看，政府债务占GDP的比例并不高；居民部门债务占GDP的比例仍然处于低位，但增长较快；主要的问题是企业部门债务占GDP的比例较高。得益于低利率环境，当前偿债率仍较为合理。

至于为什么金融机构特别是商业银行愿意给企业提供这么多贷款，周小川称，其中一个原因就是中国地方政府通过各种融资平台借款，形成了较多的债务，这在统计上体现为企业部门债务，会导致企业部门债务高估。

“如果将这部分统计为政府债务，企业部门债务会大幅下降，政府债务相应上升，这种债务结构也更加平衡。因此，看待中国的杠杆率，不仅要看国有企业等企业部门债务和银行信贷问题，还应重视地方政府债务问题，而后者与推动城镇化进程有关。”周小川称。

国际货币基金组织第四条款磋商团队也向中国提出建议，应认真研究政府间财政关系，改革中央与地方财政收支责任划分。

周小川提到，应当看到在城镇化过程中，存在财政透明度不高、政府间财政关系有待理顺、缺乏明确的财政纪律约束地方政府等问题，因此金融市场对地方政府债的定价存在扭曲，向地方政府融资平台提供贷款的定价也存在扭曲，这导致商业银行和金融部门低估了地方政府财政风险。

“相信这些问题会逐步得到解决，金融市场会变得更加透明、健康。今年7月召开的全国金融工作会议也强调要重视政府债务风险，同时也应看到，与私人部门债务和外债相比，政府债务风险较低，我们将通过推进财政改革积极应对有关问题。”文章称。

关于产能过剩和城镇化，周小川表示，中国已开始削减钢铁和水泥行业的过剩产能。这些行业产能过剩主要有两个原因，一是大规模的基础设施建设，二是城镇化进程很快，这两者都需要大量钢铁和水泥。

中国的基础设施已得到很大改善，但城镇化进程还在进行中。从登记户籍人口来看，目前城镇化率仅为40%左右；但根据人口调查统计结果，城镇化率约为50%；如果使用样本分析法统计在城镇居住满六个月的人口数量，则城镇化率为57%。

这意味着仍有大量农民正在向城市迁徙，虽然这些人可能已在城市找到工作，但尚未在城市落户安家。因此中国的城市化进程仍处于高速发展阶段，导致对钢铁和水泥的需求较大。中国政府希望推动结构改革和优化，高度重视环境保护，因此自愿削减10%的钢铁和水泥产能。目前，去产能已经取得了积极效果，预计能完成既定目标。

**确保金融稳定**

关于金融稳定。周小川表示，今年7月的全国金融工作会议决定成立金融稳定发展委员会，未来将重点关注四方面问题。一是影子银行。事实上中国已于两年前开始着手应对这一问题，目前已取得积极进展，许多影子银行业务已回归银行部门，被纳入商业银行资产负债表。

二是资产管理行业。这一问题较为复杂，银监会、证监会和保监会三家分业监管的监管机构针对同一资产管理行为可能有不同的监管规定，中国同意金融稳定理事会的相关建议，应理顺和精简对资管行业的监管。

三是互联网金融。目前许多科技公司开始提供金融产品，有些公司取得了牌照，但有些没有任何牌照却仍然提供信贷和支付服务、出售保险产品，这可能会带来竞争问题和金融稳定风险。

四是金融控股公司。一些大型私人企业通过并购获得各种金融服务牌照，但并非真正意义上的金融控股公司，其间可能存在关联交易等违法行为，而中国对这些跨部门交易尚没有相应的监管政策。

周小川表示，随着中国经济的快速发展，中国在国际经济治理中开始发挥一定作用，包括参与储备货币体系改革以及贸易与金融稳定等政策的制定工作。但中国目前仍重点关注解决国内问题，包括如何继续促进经济发展，推动监管改革等，从而跟上全球发展步伐。（完）