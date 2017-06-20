周小川称要防范金融危机 首先要保证金融机构的健康性

路透上海6月20日 - 中国央行行长周小川周二在上海表示，全球经济危机告诉大家，要防范金融危机，首先要保证金融机构的健康性，对于高杠杆、低资本、不良贷款等现象均不得宽容。

他在出席陆家嘴论坛时发表主旨演讲指出，个别人从自身利益出发，主张对金融业进行保护，等成长壮大了再开放，再参与国际竞争。各国经验都表明，保护易导致懒惰、财务软约束、寻租等问题，反而使竞争力更弱，损害行业发展，市场和机构不健康、不稳定。

“十八届三中全会明确说市场在资源配置中起决定性作用，说明越是重要角色越要靠市场化。...不开放、不竞争往往纵容了低标准。”他说，金融服务业在对外开放过程中，由竞争机制带来压力、动力、进步和繁荣，会发展得更好。

周小川表示，现在，国内很多金融机构都已经“走出去”了，适应了国际竞争，特别是风险管理、定价、反洗钱都有了实质性变化。目前，国内已有五家金融机构跻身全球系统重要性金融机构，成为资本金充足、经营稳健的市场化经营主体。金融市场的发展和健康化已受到国际债市、新兴市场股票指数机构的关注。

“这些均说明，金融服务业是竞争性服务业，受益于对外开放，还要进一步扩大开放。”他说。

他还指出，“一带一路”为中国金融业开放提供了新机遇。“一带一路”是开放之路，涉及大量的新型金融合作，会带来进一步开放的需求，也为中国金融开放和国际合作提供了新的机遇。“一带一路”建设也为金融机构开展海外布局，为贸易、投资、资本运作等提供更好金融服务提供了发展空间。​​​​

他认为，开发性金融可以在“一带一路”建设中发挥积极作用。中国首先探索的开发性金融是以服务国家战略、市场运作、自主经营、注重长期投资、依托信用支持、不靠政府补贴、保本微利、财务上可持续性的金融模式。这种模式可在“一带一路”中有更好地发挥；该模式不会形成对财政资源的挤占，避免滋生道德风险和导致市场扭曲等问题。（完）