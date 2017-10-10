中国央行行长称金融机构市场准入和金融市场开放的步伐可以更大一些

路透上海10月10日 - 中国人民银行行长周小川日前在接受媒体专访时表示，中国对外开放需要继续向前推进，金融机构市场准入和金融市场开放的步伐可以迈得更大些。

在财经网周一晚间刊登的专访文章中，周小川指出，中国经济取得长足进步，已到了金融服务业更高层次的市场准入并在国际国内金融市场更广参与的阶段。

“市场经济有其基本规律，金融业属于竞争性服务业，竞争会带来优化和繁荣，这些规律在对外开放过程中始终是居于支配地位的。”他说。

他指出，如果金融机构特别是商业银行，背负了计划经济和转轨初期的沉重历史包袱的话，就很可能轻易被外资机构所击垮。因此，必须要从宏观上抓住改革窗口，果断地面向市场化进行转轨，解决历史包袱问题。

周小川认为，在历史包袱得到解决的情况下，应该说，对外开放引发的担忧就不会那么大，人们看到和得到的积极正面的东西也会更多。

**抓住改革时间窗口**

周小川还表示，中国对外开放、汇率制度改革及减少外汇管制要整体推进，不管各自速度如何，整个大方向是要往前的。另外，还需要注意时间窗口，有些改革遇到了合适的时间窗口就可以加速推进，有些改革没有时间窗口就可能稍微缓一些。

他以人民币加入SDR（特别提款权）货币篮子为例：本来人民币还没有完全做好国际化货币的准备，但全球金融危机导致周边国家和地区出现流动性紧缩，纷纷要求使用人民币进行贸易和投资结算，人民币加入SDR就是从这里起步并加快推进的。

“对改革来说，时间窗口很重要，有关配套措施有可能因倒逼而跟上。因此，有合适的时间窗口的时候就一定要抓住，错过了时机，未来成本可能会更高，困难也会更多。”他说。

中国国家主席习近平7月在中央财经领导小组一次会议上指出，扩大金融业对外开放是中国对外开放的重要方面，要合理安排开放顺序，对有利于保护消费者权益、有利于增强金融有序竞争、有利于防范金融风险的领域要加快推进。（完）