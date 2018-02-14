强势汇率带动中国1月央行口径外占逆转跌势 增量创27个月新高（更新版）

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路透北京2月14日 - 中国1月央行口径的外汇占款增加44.82亿元人民币，逆转上月跌势 ，这一增量并创下27个月新高，显示跨境资本流动性形势明显好转，不排除已经从资本流出 转向资本流入。分析师指出，这其中最大的推动力来自于1月人民币大幅升值。

受到人民币贬值等因素影响，中国央行口径外汇占款自2015年11月起连续22个月下跌， 并在去年9月起连续三个月转正，但12月再现大幅下跌。

分析师指出，1月外占增加的规模符合预期，主要是1月人民币兑美元升值3. 5%，持续快速的汇率升值促进了结汇意愿，并吸引资金正在流入，但跨境资金流入并没有出 现明显增长，则是因为央行退出了常态化的干预。

路透根据中国央行公布的数据计算显示，1月末中央银行口径外汇占款余额为214,833.1 5亿元人民币 。据此计算，当月央行口径外汇占款增加44.82亿元人民币。

“央行退出常态化干预，令外汇占款难以出现明显波动，另一方面也说明央行认为当前 人民币汇率水平处于合理均衡水平的区间。”交通银行金融研究中心研究员刘健表示。

他并认为，虽然近几个月人民币稳定升值，但企业远期购汇明显增强，显示企业对赌汇 率方向的状况在明显减弱。

他并预计2月外汇占款估计会维持在0上下波动，因为2月交易日相对短，汇率交易相对 冷淡，且2月汇率出现小幅波动，但总体影响不大。

以下为央行口径外汇占款余额的月度变动情况：

月份 净变动额（亿元）

2018年1月 44.82

2017年12月 -363.2

2017年11月 23.69

2017年10月 20.98

2017年9月 8.5

2017年8月 -8.21

2017年7月 -46.47

2017年6月 -343.15

2017年5月 -293.34

2017年4月 -419.98

2017年3月 -546.91

2017年2月 -581.19

2017年1月 -2,087.66

(完)