分析：中国央行精准调控单周转净回笼 年关将至流动性仍考验重重

路透上海12月1日 - 中国央行公开市场本周继续“削峰填谷”，单周转为小幅净回笼。因11月底财政投放驰援，资金更趋宽松，央行前四日仅完全对冲到期，周五进入12月更转为暂停操作；不过随着年关将至，跨季跨年需求及MPA(宏观审慎评估)考核等因素扰动下，流动性仍将面临考验。

资料图片：2016年3月，北京，一家商业银行的柜员清点人民币纸币。REUTERS/Kim Kyung-Hoon

不过市场人士认为，美联储12月加息预期不减，国内经济走势仍显韧性，结合金融监管去杠杆，预计货币政策中性基调还将岿然不动。虽然年底资金面挑战重重，但央行未雨绸缪63天逆回购持续操作亦有助缓解年末压力，未来料还将继续灵活操作维持资金紧平衡局面。

“适逢月底财政集中支出，央行灵活调整公开市场操作，削峰填谷，前四天完全对冲到期量，周五净回笼，维持资金面紧平衡格局的态度明显，”恒丰银行研究院宏观研究中心负责人蔡浩称。

本周公开市场共有9,500亿元人民币逆回购到期，央行前四日继续七天、14天和63天期逆回购组合操作完全对冲到期量；周五则暂停操作，央行指出，11月末财政支出力度较大，对冲逆回购到期等因素后银行体系流动性总量处于较高水平。据此计算，本周净回笼400亿元；上周则为净投放1,500亿元。

财通基金固定收益分析师郑良海亦认为，央行平稳操作，风格没有扭转，前四日并未净投放实现了央行既要保证流动性稳定，也要不给市场产生宽松预期的政策意图，“还是不愿意多放，给年终美国加息和年底资金紧张留点空间吧。一开始就多放，会给市场错误预期的，必要时央妈还是会出手，但不要想多了。”

对于未来资金预期，蔡浩表示，进入12月，美联储加息、同比去年财政支出空间收窄、存款增长乏力背景下，年末或再现存款竞争局面，以及商业银行传统上做高年末备付金的需求，都会对流动性产生较大影响。

“虽然现在63天（逆回购）连续操作也在为年底减压，但是未来还得继续投放才成，”他说，预计央行会坚持稳健中性的政策操作，流动性整体呈紧平衡略偏紧态势，并存在时点上骤紧的可能。

银行间市场周五早盘资金面宽松，跨月后隔夜融出进一步增多，短期资金价格明显下行。交易员称，月初流动性较为充足，不过公开市场开始暂停操作仍彰显货币政策中性态度，下周预计继续净回笼。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表（逆回购口径统计），可点选 tmsnrt.rs/2AL8Egu

**年关将至流动性调控面临挑战**

虽然短期来看，国内外综合因素均不支撑国内货币政策发生松动，但是考虑到未来资金面多空因素交织，央行跨年流动性调控仍需把控节奏，在稳定预期同时，坚持防范金融风险，配合监管层推进去杠杆。

郑良海指出，12月除了逆回购和MLF到期外，还将有2.2万亿同业存单到期，仅次于9月到期规模，为年内第二高，银行也存在滚动发行压力；同时12月中旬美联储料迎来年内第三次加息，国内中央经济工作会议也将于12月中召开；如果加上年底季节性资金紧张，央行在12月中旬前后有较大操作压力。

路透统计显示，下周公开市场全口径到期资金9,680亿元，包括7,800亿元逆回购，和下周三（6日）到期的1,880亿MLF（中期借贷便利）；12月另外一笔MLF到期为12月16日的1,870亿。

不过，流动性方面仍存在一定积极因素。郑良海提到，外汇占款继续小增，12月财政支出规模较大，而明年初实施定向降准也会增加流动性，“利好、利空因素交织，央行操作也备受考验，但预计整体流动性不会面临太大压力，有望平稳跨年。”

中信证券研究报告也指出，12月资金面依然面临压力，同业存单大量到期而续作压力较大、公开市场预计大量到期回笼和年末跨年跨季资金需求的相互强化。在货币政策“削峰填谷”和基本面超预期向好背景下，未来资金面紧平衡局面大概率持续。

中国11月官方制造业PMI超预期回升，尤其生产和新订单指数涨幅明显，显示制造业供需两端均衡增长，企业生产经营环境进一步改善；当月非制造业PMI亦持续高位运行，表明中国经济仍具韧性，稳中向好的运行态势没有改变，四季度整体表现或不像市场原本担心的那么疲软。

中国央行自2016年春节前起，公开市场操作频率加密至每个工作日均可进行。在原有七天、14天和28天逆回购期限的基础上，2017年10月末央行首次开展63天期逆回购，该工具操作期限品种增至四种。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，2014年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，并在2015年10月将PSL对象在此前国开行基础上，新增农发行和进出口银行，主要用于支持三家政策性银行发放棚改贷款等。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

到期量 操作量

逆回购 （周一） 1,400 1,400

（周二） 2,500 2,500

（周三） 2,400 2,400

（周四） 2,800 2,800

（周五） 400 --

净回笼(逆回购口径) 400

(完)