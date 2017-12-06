分析：中国央行打破单次续作全月到期MLF惯例 为利率调整埋下伏笔

路透北京12月6日 - 中国央行周三如期开展中期借贷便利(MLF)续作，但规模仅等额对冲当日MLF到期，九个月来首次打破单次续作全月到期MLF的惯例；央行主管媒体称12月将分两次续作到期MLF，旨在防止流动性过于宽松，增强公开市场操作的精准性和灵活性。

资料图片：2014年4月，中国北京，中国央行总部大楼。REUTERS/Petar Kujundzic

不过业内人士认为，下次MLF操作时点恰好落在美联储议息会议之后，美联储12月加息几成定局，鉴于目前国内二级市场利率已远高于同期限政策利率，届时操作利率引人关注。

他们并称，外围国家政策正常化进程加快，去杠杆背景下顺势上调操作利率亦属合理；不过整体的货币政策态度并不会因此改变，年底财政投放增加，但跨年资金需求亦旺盛，央行仍会刚柔并济。

“央行今天有点意外，不过立马出文章解释，不给市场胡乱猜的时间，”上海一银行固收部门主管说，“但我觉得这次不是什么好兆头，放在美联储会议后面，等着猫着，看（央行金融研究所所长）孙国峰的讲话，估计新兴经济体还得跟着老大走啊。”

中国央行稍早公告称，今日进行了1,880亿元人民币MLF操作，期限一年，利率持平于3.20%；当日未进行逆回购操作。按全口径计算（考虑MLF），今日净回笼2,400亿元。央行自今年4月-11月，一直延续一次续作全月到期MLF的方式；而在3月进行的两次MLF中，第二次操作则调升六个月和一年期MLF利率各10个基点（bp）。

据路透统计，本周公开市场共有7,800亿元逆回购到期，其中今日到期2,400亿元；另外，今日有1,880亿元MLF到期。12月全月MLF到期规模合计为3,750亿元，12月16日还有1,870亿元MLF到期。

MLF操作公告后不久，央行旗下媒体中国金融时报便迅速发文称，央行应该会在12月中旬再开展一次MLF操作，分两次的安排也可更好应对12月份财政收支的不确定性，增强公开市场操作的精准性和灵活性。从过去的情况看，接下来央行可能会改用28天期逆回购品种供应跨年资金，2018年春节前央行大概率会推出类似2017年春节临时流动性便利的安排。

**为利率调整埋下伏笔**

中信证券固收首席分析师明明表示，这次分批续作到期MLF，从量上是考虑到平滑流动性投放的因素，但更重要的是等待政策信号释放的时点。

“我自己是支持加息（指市场基准利率）的，...支持年底跟随美联储，一个是因为国际协调，第二个原因就是去杠杆，去杠杆既要监管，利率又需要保持一个高位。”他说。

中国央行金融研究所所长孙国峰周二称，展望2018年，不论是美联储还是其他央行，货币政策的正常化进程会加快，新兴经济体也应该撤出宽松措施，尽快恢复货币政策正常化；用宏观审慎政策来控制杠杆还不够，需要与货币政策协作，而货币政策的国际协调有利于防范跨境资金流动的风险，提高汇率的灵活性。

不过对于中国是否有必要跟随美联储步伐上调市场基准利率，业内人士亦有不同看法。德国商业银行亚洲高级经济学家周浩就认为，下次MLF操作利率上调概率不大，“美联储加息市场基本已经price in（消化）了，而从一年期MLF的期限来看，短期之内也不太会调整这个利率。”

他并表示，总的来说央行还是不希望债券市场过度的悲观和出现太大的波动，跟美联储加息关系不是特别大，而且目前中国整个利率水平也已较高，央行需要在去杠杆和市场平稳运行之间保持平衡。

**“刚柔并济”护航“去杠杆”**

去杠杆主题下央行改变惯例操作，符合当前货币政策操作紧平衡的总体基调。目前资金面较为宽松，年末财政支出由于季节性亦会增加不少，但会有前期央行逆回购操作到期的对冲，政策仍将保持中性，宽松难期。

“央行还是在多了收，少了放，即便到时候上调（公开市场操作）利率，也只是随行就市，不能说明政策就开始紧缩了，我们这点跟美国加息要区别来看。”上述银行固收主管称。

中信证券的明明亦表示，上调操作利率并不会妨碍央行稳健中性的政策姿态，“中性的范围比较大，中性偏左一点还是偏右一点，并不矛盾。”

兴业研究最新报告称，考虑到贷款额度的更新以及新政府的换届，央行有必要通过中性的操作来预防2018年初的“信贷冲锋”，不会让资金面“水平如镜”，需要保持一定的波动以配合“去杠杆”，机构“舒服跨年”不可期。

该机构分析师何津津表示，回顾近两年央行年末操作，12月央行资金投放均呈现“两头收，中间放”的格局，因此当下央行操作特点并不代表货币政策的转向与微调，“削峰填谷”依旧是操作导向。

金融时报的报导则指出，普惠金融降准措施在有关金融数据统计完成后即可落地，估算将释放长期流动性3,000亿元左右，加上年末财政可能支出超过1万亿元，跨年、跨春节流动性供应是有保障的，资金面应该会保持平稳。

中国央行自2016年春节前起，公开市场操作频率加密至每个工作日均可进行。在原有七天、14天和28天逆回购期限的基础上，2017年10月末央行首次开展63天期逆回购，该工具操作期限品种增至四种。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，2014年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，并在2015年10月将PSL对象在此前国开行基础上，新增农发行和进出口银行，主要用于支持三家政策性银行发放棚改贷款等。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

到期量 操作量

逆回购 （周一） 900 --

（周二） 1,700 --

（周三） 2,400 --

（周四） 2,700 待定

（周五） 100 待定

MLF（周三） 1,880 1,880

(完)