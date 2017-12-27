中国央行称支付机构提供条码付款服务需持牌经营 个人业务实施限额管理

路透北京12月27日 - 为规范条码支付业务、促进移动支付业务健康可持续发展，中国央行周三发文称，非银行支付机构向客户提供基于条码技术的付款服务的，应当取得网络支付业务许可；并对个人客户条码支付业务进行限额管理。

央行网站发布的条码支付业务规范（试行）通知并称，银行、支付机构和清算机构拓展跨境、境外条码支付业务的，应当至少提前30日向人民银行总行或法人所在地人民银行分支机构报告。

“条码支付具有支付便捷、应用门槛低的优势，……但囿于缺乏统一的业务规范和技术标准，在条码生成机制和传输过程中仍存在风险隐患，也引发了支付安全的风险案件。”央行称。

央行要求，支付机构为实体特约商户和网络特约商户提供条码支付收单服务的，应当分别取得银行卡收单业务许可和网络支付业务许可；银行、支付机构开展条码支付业务涉及跨行交易时，应当通过人民银行跨行清算系统或者具备合法资质的清算机构处理。

在对个人客户条码支付业务进行限额管理方面，通知称，风险防范能力达到A级，即采用包括数字证书或电子签名在内的两类（含）以上有效要素对交易进行验证的，可与客户通过协议自主约定单日累计限额。

风险防范能力达到B级，即采用不包括数字证书、电子签名在内的两类（含）以上有效要素对交易进行验证的，同一客户单个银行账户或所有支付账户单日累计交易金额应不超过5,000元人民币。

风险防范能力达到C级，即采用不足两类要素对交易进行验证的，同一客户单个银行账户或所有支付账户单日累计交易金额应不超过1,000元。

风险防范能力达到D级，即使用静态条码的，同一客户单个银行账户或所有支付账户单日累计交易金额应不超过500元。

“便捷的使用方式、良好的用户体验是支付创新的生命力，但不能单纯追求无底线的创新；稳定、可持续的投入和运营是支付业务长远发展的保障，不能为了追求短期的市场份额，采取‘烧钱’‘补贴’等不当竞争手段。”央行强调。（完）

参看详情，请点击央行网站：here

here