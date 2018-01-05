中国央行指导NCD备案额度 与同业负债和不得超总负债1/3--消息

路透上海1月5日 - 多位消息人士周五证实，中国央行日前窗口指导商业银行同业存单（NCD）备案额度，简化的测算公式为：同业存单备案额度+同业负债不得超过总负债的三分之一，意味着银行发行存单上限明确。

消息人士透露，具体同业存单额度测算公式为：（同业存单备案额度+同业负债）/（同业存单备案额度+总负债-同业存单余额）≤1/3；其中，同业负债=同业存放（剔除结算性同业存款）+同业拆入+卖出回购+同业借款+同业代付（委托）。

同业存单管理暂行办法规定，存款类金融机构发行同业存单，应当于每年首只同业存单发行前，向中国人民银行备案年度发行计划。发行备案额度实行余额管理，发行人年度内任何时点的同业存单余额均不得超过当年备案额度。

路透已就上述消息联络中国央行，但暂未获得其立即置评。

中国央行2017年二季度货币政策执行报告明确，拟于2018年一季度评估时起，将资产规模5,000亿元人民币以上的银行发行一年以内同业存单纳入MPA（宏观审慎评估）负债占比指标进行考核；对其他银行继续进行监测，适时再提出适当要求。

此后，央行进一步表示，自2017年9月1日起，金融机构不得新发行期限超过一年（不含）的同业存单，此前已发行的一年期（不含）以上同业存单可继续存续至到期。

据路透统计，2017年超过620家银行公布的同业存单发行计划显示，当年合计规模逾15万亿元。截至2017年11月末，上海清算所托管的同业存单余额为8.1万亿元，当年净增1.83万亿。（完）