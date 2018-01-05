FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
中国央行指导NCD备案额度 与同业负债和不得超总负债1/3--消息
频道
专题
综述：朝鲜接受韩国1月9日正式会谈的提议 特朗普为撮合双方邀功
半岛局势
综述：朝鲜接受韩国1月9日正式会谈的提议 特朗普为撮合双方邀功
调查：美元困局尚未结束 但2018年处境将有所改善
深度分析
调查：美元困局尚未结束 但2018年处境将有所改善
汇市一周综述：全球同步“制造”上升气流 欧元高飞人民币开门红
深度分析
汇市一周综述：全球同步“制造”上升气流 欧元高飞人民币开门红
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#中国财经
January 5, 2018 / 7:06 AM / a day ago

中国央行指导NCD备案额度 与同业负债和不得超总负债1/3--消息

1 分钟阅读

路透上海1月5日 - 多位消息人士周五证实，中国央行日前窗口指导商业银行同业存单（NCD）备案额度，简化的测算公式为：同业存单备案额度+同业负债不得超过总负债的三分之一，意味着银行发行存单上限明确。

消息人士透露，具体同业存单额度测算公式为：（同业存单备案额度+同业负债）/（同业存单备案额度+总负债-同业存单余额）≤1/3；其中，同业负债=同业存放（剔除结算性同业存款）+同业拆入+卖出回购+同业借款+同业代付（委托）。

同业存单管理暂行办法规定，存款类金融机构发行同业存单，应当于每年首只同业存单发行前，向中国人民银行备案年度发行计划。发行备案额度实行余额管理，发行人年度内任何时点的同业存单余额均不得超过当年备案额度。

路透已就上述消息联络中国央行，但暂未获得其立即置评。

中国央行2017年二季度货币政策执行报告明确，拟于2018年一季度评估时起，将资产规模5,000亿元人民币以上的银行发行一年以内同业存单纳入MPA（宏观审慎评估）负债占比指标进行考核；对其他银行继续进行监测，适时再提出适当要求。

此后，央行进一步表示，自2017年9月1日起，金融机构不得新发行期限超过一年（不含）的同业存单，此前已发行的一年期（不含）以上同业存单可继续存续至到期。

据路透统计，2017年超过620家银行公布的同业存单发行计划显示，当年合计规模逾15万亿元。截至2017年11月末，上海清算所托管的同业存单余额为8.1万亿元，当年净增1.83万亿。（完）

发稿 吕雯瑾/吴芳/沈一鸣; 审校 张喜良

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below