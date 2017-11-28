中国可适度降低增长目标 增加结构改革空间--央行货币政策委员

路透北京11月28日 - 中国央行货币政策委员会委员白重恩周二表示，可将中国明年的经济增长目标定得稍低一些，有更大的空间来实现结构改革。

同时任清华大学经管学院常务副院长的他在《财经》年会上称，中国未来三年只要年均增长6.3%就可实现从2010到2020年经济翻番的目标，可考虑把明年的经济增长目标定得稍微低一些。

他从固定资产投资角度指出当前存在的结构问题，通过将发债企业分成发行城投债企业和其他进行比较，这两类企业的资产回报率差距越来越大。前者的投资回报率近两年持续下降，而负债率不断上升。

“如果我们定比较高的增速，比如明年定成6.8%的增速，必然要持续过去的投资结构，因为短期来说，只有靠这些投资才能拉动到6.8%。”白重恩说道，而这样的方式是不可持续的，上游企业花了九牛二虎之力去产能，但若接下来继续追求高增长、投资基建，很可能导致新一轮产能过剩。

此外，他还提到，居民消费占GDP(国内生产总值)比重还非常低，建议通过一些措施，比如收入分配方面的措施，增加居民可支配收入，让居民有更强劲的消费需求，把经济中价格增长慢的部门需求拉起来，而这些部门是有长期发展前景的，因为消费的需求是可持续的。

国家发展和改革委员会副秘书长范恒山此前表示，今年经济增速超预期，若达到6.8%、6.9%，2018年中国经济增速将有望超过6.5%；受益于市场层面、政府层面等一系列因素的影响，未来若干年内，仍将保持比较良好的发展态势。

而据政策消息人士稍早透露，中国政府有望将2018年经济成长目标维持在今年“约6.5%”的目标水准，即便他们在加大去杠杆力度。（完）