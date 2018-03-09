中国央行行长周小川等就金融改革与发展答记者问要点摘录

路透北京3月9日 - 中国十三届全国人大一次会议新闻中心周五举行记者会，邀请中国人民银行行长周小川，副行长易纲，副行长、国家外汇管理局局长潘功胜就”金融改革与发展”相关问题回答中外记者提问。以下为该记者会要点摘录：

**松紧适度货币政策有多方考量**

稳健的货币政策、松紧适度这样的表述，主要是针对金融货币政策支持实体经济而言的，对实体经济能不能够得到各个方面有效的支持。能不能够创造一个防风险并且能够平稳推进金融改革的外部环境，这样就为中国从高速增长阶段转向高质量发展阶段，提供一个中性适度的货币金融环境。

从流动性角度来讲，也要松紧适度，也要基本上稳定。主要是看市场利率是不是平稳，整个的超额准备金水平是不是合适，各方面的指标是不是在合理的范围内，这就是我们对”松紧适度”的考量。

此外，就是今年《政府工作报告》中讲的是广义货币M2和社会融资规模增长要合理增长，没有讲数量和指标，这也是一个新的变化。这几年商业银行贷款以外的科目对M2的影响也比较大，各国都面临这种情况，所以现在世界上绝大多数国家都淡化了把M2作为一个指标，或者把M2作为一个预测目标这样的做法。这种相关性下降，它是一个规律性的事。

所以，针对新问题和新情况，针对新时代的高质量发展的要求，要更注意盘活存量，更注意优化货币信贷存量的结构，这样就能够从一个更广泛的角度来看这个合理增长和松紧适度。

由于M2指标口径总是在不断变化，主要是金融市场结构、金融产品在不断地变化，M2不是一个非常精确的衡量货币政策松了紧了的一个工具。如果M2和名义GDP增长速度基本一致的话，从广义货币供应量的角度来讲就是不松不紧，名义GDP就是现在所说的实际GDP加上GDP平减指数，也就是经过物价调整的GDP。如果M2大于名义GDP的增长速度，货币政策就偏松一点，如果低于就偏紧一点。假定条件是金融市场的结构、金融产品的结构没有太大的变化。

更重要的指标，应该说还是要观察像是通货膨胀率和就业这样的指标，光观察GDP有时候是不够的，还是要看物价水平和就业水平，从这儿来衡量货币政策的松还是紧。再有就是今后慢慢的大家的关注点可能逐渐从广义货币的数量变化，慢慢转到对于价格的关注，到底市场上这个价格在什么水平，通过统筹考虑价格水平和通货膨胀率来看待货币政策是松是紧。

从宏观上来讲，从央行总体观察来讲，还是更加注意总量指标究竟对经济增长，对经济增长的质量，对就业、对物价的这些影响。因此，应该说有一些过去有点违规或者是打擦边球的表外业务按照监管的要求，按照会计准则的要求，应该纳回到表内的话，这个调整是正常的，是有益的，同时在总量上也不会出太大的问题。

现在的货币供应总量和其价格，利率总体来讲还是由总量决定的，不会由单项决定，不是说就由信贷决定利率，而利率现在已经是代表了更广泛产品的一种综合的价格。虽然这个价格还会有很多品种，比如说贷款的价格、债券的价格、股票的价格，但总体来讲，整个的价格水平代表了宏观经济的状况。

**中国已进入稳杠杆阶段**

关于中国整体的债务情况，债务增长较快的情况现在已经平稳下来，所以已经进入了稳杠杆的阶段，广义货币的增长已经低于名义GDP的增长，也就表明，在总量上进入了稳杠杆和逐步调降杠杆的阶段。当然，在这个过程中，你可以观察不同的指标，其中有一条是央行和监管机构共同压缩了”影子银行”的业务，在压缩“影子银行”业务的同时，可能有一部分“影子银行”就回归到银行体系的表内业务，因此，不同的债务融资的增长速度是不一样的，甚至有些是负的，不能拿其中一个指标，就说还在加杠杆，现在已经进入到稳杠杆和逐步降低杠杆的阶段，这个趋势还是很明确的。

**金融监管的空白要尽快弥补**

金融监管体制改革现在还在进行之中，人民银行将在新的金融监管框架中起到更重要的作用。有一些金融监管的空白和监管体制的空白，可能需要尽快的弥补。第二个是金融监管有一些规则，也出现了一些缺陷，需要增强金融规则的制定。此外，还有一些已经发生的金融机构或者准金融机构的风险需要抓紧进行处置，维持金融系统的健康。

这里的工作其中有一条也是人民银行要牵头，增强各个金融机构特别是监管机构之间的协调，提高协调的效率。这是机构改革的若干个方面。大家还需要进一步再看金融机构改革还有哪些内容。

当然机构改革还是主要依据中国国情，也参考了国际上各种不同的金融监管机构的设置，参考的过程中也研究了所谓”双峰”监管的体制，但是，我们目前觉得还是要观察一段时间，不是说我们就要采用“双峰”监管的尺度。

**资管新规**

资管方面的发展其实也是一种正常的发展，但中间也有一些不规范的地方，一些类似的产品规则不太一致，另外也有一些冒牌的，打着一个名义来做的，实质上是其他的事情。因此确实有一些漏洞，在这种情况下需要对资产管理行业进行规范化管理。

关于规范资产管理业务的指导意见，央行在去年11月份已经向社会公开征求了意见，大家应该从网上对它的基本框架都可以非常了解。我们也收集了很多的意见，会同相关部门对这些意见进行了认真的研究，并且也合理的进行吸收。

在考虑这个规则的时候，我们会考虑到怎么化解在资产管理业务方面所存在的问题、所隐藏的风险，以及对这个政策出台对金融市场的影响，我们会在这之间寻找一个很好的平衡。这个政策人民银行正在会同相关部门进行修改，履行相关的程序以后会尽快向社会公开。

**金融控股公司监管**

一是社会上现在出现了金融控股的行为，有的叫金融控股公司，有的没有叫金融控股公司，但实质上有一些集团里形成了金融控股的做法，可能控股了多家金融机构，可能还在不同的行业，比如说有证券、有保险、有银行的、有信托的等等，这样的一些行为，同时也酝酿了一定的风险，这些东西应该纳入金融控股公司的管理。

对金融控股公司，我们试图制定一些基本的规则，但目前也还在初步探索之中。首先一条，金融业是要依靠有足够的资本，资本是能够吸收风险的基础和能力，因为金融是高风险行业，你必须有一定的本钱来支撑它的稳健经营。目前出现的一些金融控股的行为，使得有一些他们所控制的金融机构的资本并不真实完整，社会上存在着有一些虚假注资、循环注资的问题。因此，强调资本的真实性、资本的质量、资本的充足，这是加强金融控股公司管理的一个内容。

二是你既然搞金融控股的话，你的股权结构，集团的股权结构和受益所有人的结构，实际控制人的状态应该保持足够的透明度。如果不透明的话，就容易在中间出现一些风险，出现一些违规的操作。

再有，也就只有在所有权结构比较清晰的情况下，金融控股集团内部的金融机构要加强对它们的所谓关联交易的管理。一个是，控股集团内部的金融机构之间可能有关联交易，也可能和他们所控股的其他非金融类的企业，也就是实体经济的企业以及海外的企业之间，都可能存在关联交易。所以，对关联交易的管理会有所加强。

总之，要保持一种稳健经营、透明度。这可能是当前对金融控股公司进行管理和起草一些基本规范文件的起步点。当然，以后可能还会参照国际经验，结合中国的具体情况，有更深的考虑。

金融控股公司实质上这些年来是发展比较快的，也出现了很多的风险，比如说交叉性的金融风险，比如说在金融控股公司的框架下，风险的隐蔽性比较强，比如说控股公司干预下面的金融机构的经营等等。在中国这个分业监管的模式下，金融控股公司的监管在规则上存在空白，监管的主体也不明确，这就是为什么我们中央国务院要求，人民银行要牵头抓紧制定关于金融控股公司的监管规则。

关于金融控股公司监管规则的重点，比如说要落实行为监管，要实质重于形式。比如强化整体的资本监管，建立并表的监管机制，防止虚假出资、循环出资等等短期行为。要严格股权管理，这个股权的架构和组织的架构要清晰，股东和受益人应该是比较透明的，要强化关联交易的管理，要在金融机构和控股公司之间，和其他的产业之间建立防火墙制度等等，现在，人民银行正在会同相关部门，制定关于金融控股公司的监管规则。

**金融科技与数字货币**

人民银行在三年多以前就开始组织了关于数字货币的研讨会，随后成立了央行的数字货币研究所，最近的动作是和业界共同组织分布式研发，依靠和市场共同合作的方式来研发数字货币。在概念上来讲，电子支付本身也是有数字货币的属性。

首先要明确一个目的，研究数字货币不是说让货币去实现某一种技术方案的应用，而是说本质上是要追求零售支付系统的方便性、快捷性和低成本。同时也必须考虑安全性和保护隐私。这几项东西既可以是以区块链为基础的或者是分布式记账技术、DLT为基础的这种数字货币，也可以是在现有的电子支付基础上演变出来的技术。

目前国际上对于数字货币的技术路线也有了初步的一些分类，表明它还可能是有多种可能的体系。应该说，数字货币的发展既是有技术发展上的必然性，未来来讲可能传统的纸币、硬币这种形式的东西会逐渐缩小，甚至可能有一天就不存在了，这种可能性也是存在的。

在整个过程中，要注意整体的金融稳定、防范风险，同时数字货币作为货币来讲，要保证货币政策、金融稳定政策的传导机制，同时要保护消费者。有一些技术方案有可能冒的风险太大，结果出问题的时候使消费者受损失。特别是对大国经济来讲，我们一定要避免那种实质性、难以弥补的损失，所以要慎重一些。在这个过程中要经过充分的测试、局部的测试，可靠了以后，再进行推广。2017年，人民银行组织了数字货币与电子支付的研究项目，经过国务院正式批准，目前在组织大家推进。

大家可能也在市场上看到数字货币在某些方面引起很多议论，也出现很多风险，价格出现很多的波动。主要是有一些技术应用没有专注于数字货币在零售支付方面的应用，而跑到了虚拟资产交易方面。虚拟资产交易我们认为这个方向需要更加慎重，虚拟资产交易从中国的角度来讲，也不太符合我们金融产品、金融服务要服务于实体经济的方向。所以在整个过程中，不必太着急，稳步的研发，有序的进行测试，把握住方向，要强调金融服务于实体经济，提高效率、降低成本，防止变成过度投机的一种产品。

很关注像区块链和分布式记账技术的应用。但与此同时认为这些研发应该比较慎重，像比特币和其他一些分叉产品的一些东西出的太快，不够慎重，如果迅速扩大或者蔓延的话，有可能给消费者带来很大的负面的影响。同时，也许也会对金融稳定、货币政策传导，都会产生一些不可预测的作用。因此，主张研究一些新东西是好的，但是除了市场的动力以外，还要考虑全局、大局，不是要钻一些政策空子，搞出一些什么爆发性的事件。

在投入真正运行之前，一定要考虑跟消费者的关系，跟投资者的关系。因此，如果在测试还不太充分，或者测试结果也没有得到广泛认同的情况下，迅速扩大会可能出现一些问题。所以，从央行的角度来讲，第一是不慎重的产品先停一停，有些有前途的产品也必须经过测试、经过认证，确实比较可靠了以后再推广。

不支持比特币和人民币的直接交易的。再有是，把现在的所谓比特币一类的虚拟货币像纸币和硬币、信用卡一样作为零售支付工具，目前我们没有认可，银行系统不接受，也不提供相关的服务，这就是背后的考虑。

未来的监管，首先它是很动态的，它是取决于技术的成熟程度，也取决于最后测试试验、评估情况。所以，这个应该说还有待观察，也不是说马上就要拿什么样的监管措施。也像我刚才所说的，在考虑这些新技术的同时，在服务的方向上要清楚，我们不太喜欢那种创造一种可投机的产品，让人家都有一夜暴富的幻想，这不是一件什么好事，而是强调要服务实体经济。

既然是说想搞数字货币的话，你要考虑确实给消费者、给零售市场带来效率、带来低成本、带来安全隐私的保护。另外，你要考虑大局，这个东西不要起到说跟现行的金融稳定，跟现行的金融秩序直接相冲突。当然，如果说是技术发展会对原有的金融秩序带来改变，也需要比较慎重地进行研究、进行论证以后再出台。所以，总的来讲，技术发展是一个动态的过程，在这个过程中大家也在逐渐摸索，在摸索过程中，说不上一定就是未来有某种确定的监管政策。

有一些技术发展比较快，跟常规不太一样，另外科技应用直接导致他们创造新的金融产品，创造新的金融市场板块，这种做法过去不多。新技术出来以后，他们去用，用的过程当中基本上还是把握住了应用的方向和范围。现在是有一些新的，这个新的东西我们第一是表示要密切跟踪，共同合作，再有是如果新的技术马上就投入运用，成为新的金融产品或者新的金融交易市场的板块，我们认为要慎重。按照现在的规则，你该申请的还要申请，该评估的还要评估，稳健以后再进行。

**外汇储备下降有原因，未来中国外储仍保持基本稳定**

外汇储备在2017年1月份下降到3万亿，此后持续12个月小幅上升。在今年2月份有微小的下降。外汇储备下降了270亿美元。第一，有一个汇率折算的问题。2月份美元汇率指数上升了大概1.7%。第二，有一个资产价格的问题。国际市场债券价格指数出现下跌，美国、欧元区和日本股票市场基本上都下跌了4%到5%。主要是这两个因素导致了我们2月份外汇储备规模有所下降。

往前看，我国经济基本面比较稳定、稳中向好，汇率也比较稳定，双向波动。未来，我国外汇储备仍然会保持一个基本稳定的水平。

**人民币国际化是一个渐进的过程**

人民币国际化主要的政策该研究的都已经研究了，已经允许在贸易和投资中使用人民币，同时，人民币现在也已经加入了国际货币基金的SDR的篮子，主要的步骤该做的都已经做了。应该说，市场参与者在多大程度上愿意使用人民币进行贸易结算和投资，以及用于资产计价，包括一些重要商品、储备，在多大程度上用人民币计价交易，这是一个比较长的过程，也是谁也强制不了谁的，都是他们自愿按照他们的理解来考虑的。所以，今后是一个渐进的过程。

至于政府方面或者说从央行的角度能够继续推动的事，一是在资本市场和全球主要资本市场的连通方面，这些年始终都有一些进展。再有，除了资本市场以外，整个金融市场其他方面的连通也会有所增强。另外，中国是稳步地、渐进地推进资本项目的可兑换，可兑换以后，还存在着一些个别方面的限制，这些限制也会逐步有序放开，放开以后，人民币国际化还能够进一步地向前迈进。

不认为整个资本项目可兑换有什么实质性的变化。资本项目可兑换不是改革的最终目的，它服务于什么，还是服务于中国经济和世界整个经济更加融合、更加开放，实现所谓开放型社会主义市场经济。既然是开放型经济，货币的自由使用程度应该高，应该可兑换。但与此同时，要防范风险，除了金融的风险，也要考虑到经济中各种不同实体所面对的风险，还要考虑到要有反洗钱、反恐融资这一类内容。整个国际货币体系也并不完善，所以有时候资本流动会起到副作用，会伤害某些国家特别是发展中国家，像这些都必须考虑在内。

因此这样的一种改革开放的进程，应该说历来都不是直线型的，它总是朝这个方向走，如果经济中有一些问题的话，就需要进行适当的调整，有一些方案、有一些具体的执行措施需要进行微调，这样的话最终会有利于在这方面前进。

一旦出问题，大家就会对政策进行评估，进行反思，进行适当的调整，以便总体上在这个方向上走的更紮实、更稳健，最终实现改革开放的目标。

资本可兑换是在稳步的推进，在资本项目下有两个最重要的项目，一方面是直接投资，包括两个方向，一个方向是FDI，一个方向是ODI。直接投资，我觉得真实贸易投资背景下都是很方便的。另外一个大的项，比如说组合投资，就是金融市场的开放，我们国内股市、债市的开放和中国的居民将来可以在更大范围内配置资产，配置它的组合投资。不管是直接投资，还是组合投资，在这两个方面都会进一步的稳步推进资本项目的可兑换。

这里有一些”放管服”的改革，有一些便利化的改革，还有一些数据透明度，还有一些比如说反洗钱、反恐融资的要求，这些都会稳步的推进。同时国内市场现在也在变大，不管是股市还是债市还是其他的市场，将来也都要做双向的开放。在做开放的同时，非常重要的一条就是要把控好风险，使我们的监管水平和开放的程度相适应，这样就能够在开放中防范好风险，使得中国的居民和全世界的投资者在中国市场上更加的便利，配置资源的效率更高。

**住房贷款利率略上升，房地产金融风险可控**

房贷利率是略有上升，但从稍微长一点的周期来看，它仍然处于比较低的水平。人民银行长期以来一直坚持审慎的房地产信贷政策，我国的房地产信贷质量总体上良好，房地产金融风险是可控的。

银行业金融机构的房地产贷款不良率是不到1%，整体银行业的不良贷款是1.85%，这是含政策性银行的，除掉政策性银行是1.74%，显然房地产贷款不良率的水平好于整体贷款的不良率水平，其中个人贷款的不良率只有0.3%。

而且我国在住房贷款的发放上长期以来一直坚持比较审慎的政策，平均首付比在33%以上，去年新发放贷款的平均首付比在37%，这也是在国际上是非常审慎的住房信贷政策。当然，我们也关注到个人住房贷款、家庭部门杠杆率增长速度有点快，个别的房地产企业可能在财务方面比较激进，会有一些风险，这些我们都在密切关注。

**很多重要国家宽松货币退出是好事，中国有相应政策响应**

全球经济在金融危机中经过这么多年艰难曲折的复苏，终于现在在全球多个地区都出现了复苏的迹象，很多重要国家的货币政策从数量宽松慢慢退出。首先这是一个好事，这个好事也意味着过去全球范围内的数量扩张和低利率可能逐渐将告一阶段。中国也是整个世界经济的一部分，这个方面的影响大家应该可以预估到。

另一个方面来讲，中国广义货币的总量在经济体中已经相当大，在追求质量型增长的时候，就有可能减少过去大量依靠资金支持的这种增长方式。所以，实际上整个中国经济体里的广义货币这个池子里的钱可以用得更有效率，一旦用得更有效率以后，也并不见得就是说资金就紧张。应该说，在这个过程当中既有看到整个资金上数量和价格有上升趋势的一面，同时也要看到它也有提高效益和价格下降的一面。在这种情况下，在货币政策上和外汇政策上，都有相应的政策响应。

**美联储将加息中国是否跟进会综合考量**

去年年底贷款利率是同比上升了0.4个百分点，去年的物价CPI是1.6%，PPI是6.3%，GDP的平减指数大概是CPI和PPI的加权平均。这么看中国的实际利率是稳定的，我们不仅仅要看名义利率上升了0.4个百分点，还要看实际利率，实际利率是稳定的，和经济走势是相一致的。资金面上供给，也是比较平衡的。

至于美联储将加息这个问题，我们看中国的货币政策主要是依据国内经济和金融形势，我们要进行综合考量。同时，跨境资金流动是比较平衡的，在这方面要继续推进资本项目平稳的可兑换，同时也要防范风险。

**金融开放**

在市场准入方面的对外开放也是准备很多年了。现在进入新的阶段后，确实在市场准入方面对外开放可以胆子大一些，开放的程度更高一些。

在最近已经过去的五年里，有”沪港通”，后来又有“深港通”、“债券通”，这些都是金融市场上的对外开放。这些开放，也意味着中国在货币可兑换方面逐渐迈出坚实稳定的步伐。预计这种开放的趋势还会继续加大。在政策上来讲，我们多数该研究的政策都已经研究过了，逐步寻找时机稳步向前推进。对外开放也是实体、金融机构、金融市场参与者在开放的环境中逐渐成长，逐渐在开放中体会自己的角色、发挥作用和体会国际竞争的过程。

放宽或取消外资一些股比限制。实际上这是减少了对外资机构的歧视性待遇，体现了内外资一视同仁，这并不意味着放松监管。外资金融机构要准入或者开展业务的时候，依然要按照相关的法规进行审慎监管，这样我们通过加强金融监管，完善配套监管机制，我们仍然可以有效地防范和化解金融风险，维护金融稳定。

金融市场的开放绝大多数都是双向的，”债券通”，最开始是一个单向的，这里也是取决于香港作为亚洲国际金融中心，在这个金融中心交易的产品有强项也有弱项。比如说香港股票市场、外汇市场，这都是它比较强项的东西。债券市场东西比较少，可交易、可投资的东西比较少，而内地债券市场数量很大，有很多企业在内地的债券市场上融资和交易，所以需求也就比较单向。但实际上如果开放“南向”的债券市场，“这没什么困难，我认为只要有需求，随时都是可以做到的。”总体来讲，金融市场的双向开放还是会不断地迈出步伐。

**港元**

香港是特别行政区，在财政货币这些问题上都是高度自治的，香港目前实行联系汇率制，联系的是美元。后来有一定的微调，扩大到了正负五分钱的浮动范围，这些都是香港特别行政区自己作出的选择，走的是香港自己的决策程序，我们非常尊重这种政策选择。同时我们也尽我们的力量配合支持香港的汇率政策和制度选择。

因为香港经济还是和内地的联系最多，但是货币和美元联系比较紧，这中间会发生一些变化，这种变化应该说也都是在预期之中的，也不是超过预期的。这种选择，说实在的，有时候你会看到优点，有时候会看到缺点，因为选择很少，所以每项选择都不可能说只要优点不要缺点，总是共生的。

我们不会对香港财政、货币政策作出什么评论或者提出什么政策主张，而是说如果香港作出的选择，我们一定高度尊重，同时配合好，在现有的体制下我们也可以通过一些做法，使得现有的体制能够平稳的运行，尽可能的把可能存在的缺点和不利方面降到最低程度。（完）

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