中国央行官员称金融改革处于攻坚阶段 改革是防范金融风险唯一出路

路透北京12月21日 - 人民日报周四刊登中国人民银行研究局局长徐忠对中央经济工作会议的解读称，总体看中国金融形势是好的。但当前和今后一个时期，尤其是处在深刻转型期和关键跨越期的中国经济，过去经济高速增长掩盖下的一些体制性、结构性矛盾和问题正在持续暴露，金融改革处于攻坚阶段。改革是防范金融风险唯一出路。

徐忠表示，要防范金融风险，首先必须认识到，金融安全是改出来的，不是保出来的，改革是防范金融风险的唯一出路。中央经济工作会议提出，打好防范化解重大风险攻坚战，重点是防控金融风险，要做好重点领域风险防范和处置，坚决打击违法违规金融活动，加强薄弱环节监管制度建设。

下一步，一是坚持金融服务实体经济这个根本，努力畅通货币政策传导渠道和机制，稳健的货币政策要保持中性；二是不断加强风险监测与评估，强化对企业债务风险、银行资产质量和流动性变化情况等领域的风险监测和防范。

三是统一资产管理业务的标准规制，强化实质性和穿透式监管；四是加快出台金融控股公司监管规则；五是坚持积极稳妥去杠杆的总方针不动摇。

六是进一步规范地方政府举债融资，防范化解地方政府债务风险；七是履行好国务院金融稳定发展委员会办公室职责；八是加快完善存款保险风险监测和早期纠正机制，充分发挥存款保险市场化风险化解机制的作用。

决策中国2018年主要经济任务的中央经济工作会议周三落下帷幕，进一步推进供给侧结构型改革，致力中国经济的提质增效是明年经济工作的主要任务，而防范化解重大风险攻坚战排在今后三年重点工作的首位，其中防控金融风险仍是重中之重。（完）