分析：资金向宽中国央行转向净回笼 控总量调结构政策仍保持定力

作者 边竞

资料图片：2013年11月，中国北京，中国央行总部。REUTERS/Jason Lee

路透上海3月9日 - 跨月后市场资金面更趋宽松，中国央行公开市场本周亦转为净回笼，规模2,400亿元人民币，终结此前连三周净投放。而正值中国两会（人大和政协）召开期间，官方密集发声，均指向今年宏观政策主基调依旧指向控总量和调结构，在此基础上货币政策仍会保持定力。

分析人士指出，从最新数据看中国经济运行仍稳定，政策调控仍会更为偏重降杠杆和防风险。特别是年初以来为护航春节前现金需求，流动性多数时间都明显偏宽松，若这一局面持续下去，势必引发杠杆率反弹，央行随后还会坚持微调，在”削峰填谷”思路指导下，让资金面维持在基本平衡局面。

他们并认为，3月美联储（FED）升息概率很大，而中国央行本周仅等量续做了到期的MLF（中期借贷便利），而考虑到下周还有MLF到期，这无疑为随后再次进行MLF操作并紧跟FED上调利率埋下伏笔。

招商银行资产管理部高级分析师刘东亮表示，从目前大环境看，表外融资受限、稳定宏观杠杆及金融防风险基调不变，而在2月通胀抬头及美联储持续加息的背景下，货币政策亦难松动。

“央行并有较大概率会继续上调OMO（公开市场）利率，今年信用与货币中性偏紧的概率在上升。”他预计。

央行公开市场本周未进行逆回购操作，仅在周三进行了1,055亿元中期借贷便利（MLF）操作，期限一年，利率持平于3.25%，与当日MLF到期量完全对冲。而本周共有2,400亿元逆回购到期，据此计算，公开市场本周全口径净回笼规模亦为2,400亿元。

受春节因素及非银贷款减少拖累，中国2月新增人民币贷款环比明显回落，但对实体投向的贷款仍超万亿，表明融资需求依然旺盛；同时因未贴现票据和直接融资规模增长，社会融资规模增量扭转此前连续多月同比减少趋势，而随着回表资金的回流，M2同比增速继续走高。

中国国家统计局周五公布，2月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.9%，高于路透调查预估中值2.5%，并创2013年11月以来最大单月涨幅。

中国人民银行行长周小川周五在两会记者会上表示，从中国的角度来讲，增长方式是在转变。现在强调经济是一种新常态，是从过去追求数量型增长转向追求高质量增长。这种方式的转变也表明未来经济的增长依靠数量堆积会减少。

北京一银行交易员谈到，今年官方提出的M2和社融增速目标与去年持平，再结合预算赤字率下降至2.6%，均表明严控杠杆率仍是今年政策调控主线，”总量要管住，（稳增长）主要还是靠调结构。”

中国财政部周一在提交全国人大审议的中央和地方预算草案报告中称，2018年全国财政预算赤字规模为23,800亿元人民币，与上年持平；赤字率为2.6%，较2017年预算赤字率3%有所下降。

国家发改委在提交全国人大审议的报告中则预计，2018年社会融资规模存量和广义货币（M2）预期增速均与去年实际增速基本持平。

**政策仍强调控总量调结构**

央行行长周小川在记者会上并谈到，中国广义货币的总量在经济体中已经相当大，在追求质量型增长的时候，就有可能减少过去大量依靠资金支持的这种增长方式。

“实际上整个中国经济体里的广义货币这个池子里的钱可以用得更有效率，一旦用得更有效率以后，也并不见得就是说资金就紧张。”他表示。

关于中国整体的债务情况，周小川还指出，债务增长较快的情况现在已经平稳下来，在总量上进入了稳杠杆和逐步调降杠杆的阶段。

央行公开市场此前连三周净投放，上周规模为1,200亿元，助力机构平稳跨月。分析人士指出，进入月初后连两日单日小幅净回笼，仍彰显央行秉承”削峰填谷”调控态度，银行间市场流动性宽松迹象亦有所收敛，不过随着中国两会召开在即，机构预计短期资金面暂时问题不大。

**MLF操作留伏笔，3月公开市场利率或上调**

光大证券固定收益首席分析师张旭指出，年初以来，因满足春节前提现需求以及叠加资本市场大跌需维稳等因素，央行一直没有得到足够长的时间窗口回笼流动性，因此资金面宽松超预期。但过于宽松的流动性环境很有可能会带来杠杆率的反弹，这并不符合当前的政策导向。

“对于过量流动性的回收并不会呆板地等到两会结束，现在已经渐进式地开始了。”他称。

他并谈到，货币政策会倾向于对冲监管政策造成的波动，但是不会实现100%的对冲。预计2018年将继续上调公开市场利率，且银行间市场七天期回购利率的中枢要高于2017年下半年的水平。

而3月又将迎来美联储的加息窗口，结合本周中国央行公开市场MLF操作仅对冲到期量的动作来看，3月很可能还有一次MLF操作，届时顺势上调利率的可能性亦不能排除。

上海一银行交易员谈到，”央行这个动作很容易让人联想到下次（MLF操作）要提利率。”

3月共有2,950亿元中期借贷便利(MLF)到期，除周三（7日）到期的1,055亿元外，下周五（16日）还有1,895亿元MLF到期。按照日程，3月20日至3月21日美联储将举行为期两天的议息会议，并在21日宣布利率决定。

央行副行长易纲在今日记者会上则表示，关于美联储将加息的问题，央行看中国的货币政策主要是依据国内经济和金融形势，要进行综合考量。

自2016年春节前起，中国央行公开市场操作频率加密至每个工作日均可进行。在原有七天、14天和28天逆回购期限的基础上，2017年10月末央行首次开展63天期逆回购，该工具操作期限品种增至四种。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，2014年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，并在2015年10月将PSL对象在此前国开行基础上，新增农发行和进出口银行，主要用于支持三家政策性银行发放棚改贷款等。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

到期量 操作量

逆回购（周一） 1,000 —

（周二） — —

（周三） — —

（周四） 1,000 —

（周五） 400 —

MLF（周三） 1,055 1,055

净回笼 2,400

(完)